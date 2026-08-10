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Головна Мобілізація Фіктивний шлюб заради виїзду чоловіка за кордон: 60-річну "дружину" судитимуть

Фіктивний шлюб заради виїзду чоловіка за кордон: 60-річну "дружину" судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 03:32
Жінку судитимуть за фіктивний шлюб із військовозобов'язаним
Підозрювана із представницями поліції та прокуратури. Фото: Прокуратура України

У Львові судимуть 60-річну жительку Пустомитівського району. Фігурантка вийшла заміж за чоловіка призовного віку. Фіктивний шлюб став для військовозобов'язаного пропуском за кордон.

Про це 4 серпня повідомила Львівська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, у липні 2023 року жінка, яка має II групу інвалідності, уклала шлюб із 41-річним львів'янином і отримала за це гроші. 

У серпні того ж року військовозобов'язаний як супроводжуючий людини з інвалідністю виїхав разом із фігуранткою і своєю колишньою дружиною до Республіки Польща. Обвинувачена після перетину кордону того ж дня пішки повернулася до України, а її чоловік залишився в Польщі.

Яке покарання загрожує обвинуваченій 

Жінку обвинувачують у незаконному переправленні людини через державний кордон України (ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України). За такий злочин передбачається від трьох до п'яти років позбавлення волі. Справу скерували до суду.

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Жінка, яка уклала фіктивний шлюб, представниці поліції та прокуратури. Фото: Прокуратура України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ТСН повідомляв, що в Черкасах винесли вирок адміністратору низки Telegram-каналів. Фігурант поширював інформацію про представників ТЦК і поліції. Упродовж трьох років він перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав про вирок, який суд виніс організатору схеми переправлення. Житель Волинської області забезпечував військовозобов'язаних фальшивими документами про інвалідність. Суд призначив йому рік іспитового строку.

суд мобілізація виїзд за кордон
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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