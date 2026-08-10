Жінку судитимуть за фіктивний шлюб із військовозобов'язаним

Підозрювана із представницями поліції та прокуратури. Фото: Прокуратура України

У Львові судимуть 60-річну жительку Пустомитівського району. Фігурантка вийшла заміж за чоловіка призовного віку. Фіктивний шлюб став для військовозобов'язаного пропуском за кордон.

Про це 4 серпня повідомила Львівська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у липні 2023 року жінка, яка має II групу інвалідності, уклала шлюб із 41-річним львів'янином і отримала за це гроші.

У серпні того ж року військовозобов'язаний як супроводжуючий людини з інвалідністю виїхав разом із фігуранткою і своєю колишньою дружиною до Республіки Польща. Обвинувачена після перетину кордону того ж дня пішки повернулася до України, а її чоловік залишився в Польщі.

Яке покарання загрожує обвинуваченій

Жінку обвинувачують у незаконному переправленні людини через державний кордон України (ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України). За такий злочин передбачається від трьох до п'яти років позбавлення волі. Справу скерували до суду.

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Жінка, яка уклала фіктивний шлюб, представниці поліції та прокуратури. Фото: Прокуратура України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ТСН повідомляв, що в Черкасах винесли вирок адміністратору низки Telegram-каналів. Фігурант поширював інформацію про представників ТЦК і поліції. Упродовж трьох років він перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав про вирок, який суд виніс організатору схеми переправлення. Житель Волинської області забезпечував військовозобов'язаних фальшивими документами про інвалідність. Суд призначив йому рік іспитового строку.