Бронювання працівника під час мобілізації — який документ не є чинним для ТЦК

Оформлення документів у ТЦК. Фото: УНІАН

Територіальний центр комплектування має право не звертати увагу на гарантійний лист, яким підприємство обіцяє через деякий час забронювати свого працівника. Тож до моменту бронювання такого працівника можуть відправити на ВЛК і мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернулися з питанням про те, чи можливо забронювати співробітника критично важливого підприємства за допомогою гарантійного листа, який гарантує бронювання цієї особи у найближчому майбутньому.

Владислав Дерій пояснив, що цей документ не впливає на рішення територіального центру комплектування.

"Гарантійний лист або інші документи, які надає підприємство — не підтверджує надання відстрочки", — зазначив юрист.

Чи мобілізують громадянина з гарантійним листом

Тож у той момент, коли підприємство ще не забронювало свого співробітника, а лише надало гарантійний лист про майбутнє бронювання — його можуть відправити на військово-лікарську комісію, а потім і вручити повістку на відправку до навчального центру.

"При цьому гарантійний лист не має юридичної сили і є висока ймовірність, що працівник буде мобілізований", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив перелік професій, які мають право на бронювання.

Також додамо, що адвокат назвав вимоги до повторного бронювання від мобілізації.