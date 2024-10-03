Бронирование работника во время мобилизации - какой документ не действует для ТЦК

Оформление документов в ТЦК Фото: УНІАН

Территориальный центр комплектования имеет право не обращать внимание на гарантийное письмо, которым предприятие обещает через некоторое время забронировать своего работника. Так что до момента бронирования такого работника могут отправить на ВВК и мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратились с вопросом о том, возможно ли забронировать сотрудника критически важного предприятия с помощью гарантийного письма, гарантирующего бронирование этого лица в ближайшем будущем.

Владислав Дерий объяснил, что этот документ не влияет на решение территориального центра комплектования.

"Гарантийное письмо или другие документы, которые предоставляет предприятие - не подтверждает предоставление отсрочки", — отметил юрист.

Мобилизируют ли гражданина с гарантийным письмом

Поэтому в тот момент, когда предприятие еще не забронировало своего сотрудника, а лишь предоставило гарантийное письмо о предстоящем бронировании, его могут отправить на военно-врачебную комиссию, а затем и вручить повестку на отправку в учебный центр.

"При этом гарантийное письмо не имеет юридической силы и высока вероятность, что работник будет мобилизован", — отметил Дерий.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил список профессий, имеющих право на бронирование.

Также добавим, что адвокат назвал требования к повторному бронированию от мобилизации.