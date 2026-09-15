Насильство та домагання в ЗСУ: кому скаржитися військовим

Жінки. Фото: Національна академія сухопутних військ.

У системі Міноборони та ЗСУ функціонує інститут гендерних радників, який налічує 671 фахівця. Вони борються з дискримінацією, сексуальними домаганнями та стереотипами, захищаючи право військових на рівні умови служби незалежно від статі. Сексистські жарти, упереджене ставлення чи відсутність належних побутових умов у війську тепер контролюють спеціальні посадовці.

На цьому наголошує пресслужба Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Хто такі гендерні радники у чим вони займаються

Радники аналізують ситуацію в підрозділах, консультують керівництво, проводять освітні заходи, підтримують комунікацію з особовим складом та діють на випередження негативних явищ.

Вони відповідають за протидію насильству за ознакою статі, запобігання сексуальним домаганням, а також борються з дискримінацією щодо гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації. Крім того, вони мають робити все можливе, щоб запобігти правопорушенням проти статевої недоторканності та свободи.

Важливим напрямком роботи є реакція на гендерно зумовлене насильство. Радники розглядають звернення щодо психологічного та фізичного тиску, нав'язливої поведінки, що викликає дискомфорт, а також щодо недоречних жартів, коментарів чи натяків сексуального характеру. Якщо за фактами статевих злочинів, домагань чи насильства призначається офіційне розслідування, гендерний радник в обов'язковому порядку входить до складу відповідної комісії.

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Коли треба звернутися до гендерного радника

Військовослужбовці мають право звертатися до радників, якщо стикаються з нерівним ставленням з боку колег чи командування. Йдеться про випадки, коли через гендерні стереотипи ігноруються професійні навички бійця, штучно обмежується доступ до навчання, певних посад чи кар'єрного просування.

Підставою для скарги також є несправедливий розподіл робочого навантаження або ігнорування базових потреб чоловіків чи жінок у підрозділі, зокрема відсутність належного санітарного забезпечення та умов проживання.

Як дізнатися хто гендерний радник у підрозділі

За правилами, командування військової частини мусить повідомити всьому особовому складу про те, хто саме виконує функції гендерного радника та як із ним зв'язатися. Якщо таку інформацію не довели, боєць може запитати її у свого безпосереднього командира.

Як подати заяву гендерному раднику

Подати звернення можна як під час особистої зустрічі з фахівцем, так і в письмовій формі через старшого начальника. Міноборони України наголошує що військовим гарантується конфіденційність, право на отримання роз'яснень чи допомоги. Категорично забороняється будь-який тиск або переслідування солдата через його звернення до радника.

Новини.LIVE писали раніше, що російська пропаганда масово поширює підроблений знімок екрана із системи держзакупівель ProZorro про нібито замовлення Міністерством оборони 150 тисяч комплектів жіночого зимового одягу. Таким чином Росія розганяє фейк про підготовку обов'язкової мобілізації жінок в Україні.

Водночас добровольцям, які хочуть стати до лав ЗСУ, нагадують про можливість обирати спеціальність під власні вміння. Служба не обмежується лише участю у штурмових чи піхотних частинах. Сьогодні військо потребує будівельників, фахівців із логістики, медперсоналу та IT-експертів. Знайти відповідну вакансію з урахуванням цивільної професії можна напряму через центри рекрутингу або сервіс "Резерв+".