Насилие и домогательства в ВСУ: кому жаловаться военным

Женщины. Фото: Национальная академия сухопутных войск.

В системе Минобороны и ВСУ действует институт гендерных советников, в состав которого входит 671 специалист. Они борются с дискриминацией, сексуальными домогательствами и стереотипами, защищая право военнослужащих на равные условия службы независимо от пола. Сексистские шутки, предвзятое отношение или отсутствие надлежащих бытовых условий в армии теперь контролируются специальными должностными лицами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто такие гендерные советники и чем они занимаются

Советники анализируют ситуацию в подразделениях, консультируют руководство, проводят просветительские мероприятия, поддерживают связь с личным составом и принимают меры по предотвращению негативных явлений.

Они отвечают за противодействие насилию по признаку пола, предотвращение сексуальных домогательств, а также борются с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Кроме того, они должны делать всё возможное, чтобы предотвратить правонарушения против половой неприкосновенности и свободы.

Важным направлением работы является реагирование на гендерно обусловленное насилие. Консультанты рассматривают обращения, касающиеся психологического и физического давления, навязчивого поведения, вызывающего дискомфорт, а также неуместных шуток, комментариев или намеков сексуального характера. Если по фактам сексуальных преступлений, домогательств или насилия назначается официальное расследование, гендерный советник в обязательном порядке входит в состав соответствующей комиссии.

Читайте также:

Когда нужно обратиться к гендерному советнику

Военнослужащие имеют право обращаться к советникам, если сталкиваются с неравным отношением со стороны коллег или командования. Речь идет о случаях, когда из-за гендерных стереотипов игнорируются профессиональные навыки военнослужащего, искусственно ограничивается доступ к обучению, определенным должностям или карьерному росту.

Основанием для жалобы также является несправедливое распределение рабочей нагрузки или игнорирование базовых потребностей мужчин или женщин в подразделении, в частности отсутствие надлежащего санитарного обеспечения и условий проживания.

Как узнать, кто является гендерным советником в подразделении

Согласно правилам, командование воинской части обязано проинформировать весь личный состав о том, кто именно выполняет функции гендерного советника и как с ним связаться. Если такая информация не была доведена до сведения, боец может запросить её у своего непосредственного командира.

Как подать заявление гендерному советнику

Подать обращение можно как во время личной встречи со специалистом, так и в письменной форме через старшего начальника. Минобороны Украины подчеркивает, что военнослужащим гарантируется конфиденциальность, право на получение разъяснений или помощи. Категорически запрещается любое давление или преследование солдата из-за его обращения к советнику.

Новини.LIVE ранее писали, что российская пропаганда массово распространяет поддельный скриншот из системы госзакупок ProZorro о якобы заказанных Министерством обороны 150 тысяч комплектов женской зимней одежды. Таким образом Россия распространяет фейк о подготовке обязательной мобилизации женщин в Украине.

В то же время добровольцам, желающим вступить в ряды ВСУ, напоминают о возможности выбирать специальность в соответствии со своими навыками. Служба не ограничивается лишь участием в штурмовых или пехотных частях. Сегодня армия нуждается в строителях, специалистах по логистике, медперсонале и IT-экспертах. Найти подходящую вакансию с учетом гражданской профессии можно напрямую через центры рекрутинга или сервис "Резерв+".