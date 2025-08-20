В Україні 34 підозрюваних у справах про ухилення та переправлення

Слідчі дії. Фото: Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Офіс Генерального прокурора повідомив про масштабний блок справ, пов’язаних із ухиленням від мобілізації, незаконним переправленням чоловіків через кордон та фіктивними довідками про інвалідність.

Про це повідомляється у Офіційному Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

Реклама

Читайте також:

ОГП про підозри за ухилення, фіктивні довідки та переправлення

Слідство встановило, що адвокатка із Запоріжжя вимагала 5,5 тис. доларів США за "сприяння" у відстрочці від мобілізації на підставі акту про постійний догляд за матір’ю. Вона ж нібито обіцяла "організувати" проходження ВЛК без фактичної присутності клієнта, плануючи впливати на службових осіб органів влади. Її дії кваліфікували за ч. 3 ст. 369-2 КК України; прокурори готують клопотання про запобіжний захід.

Допис ОГП у Telegram. Фото: скріншот

"Офіс Генерального прокурора продовжує системно протидіяти ухиленню від мобілізації та незаконному переправленню осіб через державний кордон. Сьогодні, 20 серпня, прокурори спільно зі слідчими Нацполіції України за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомили про підозру 34 особам", — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Фото: допис ОГП у Telegram

На Полтавщині викрито організовану групу на чолі з головою міжрайонної МСЕК, яка оформлювала та продовжувала групи інвалідності за підробленими пакетами медичних документів і фіктивними направленнями. Вартість "послуги" коливалася від 10 тис. грн до 2 тис. доларів США; серед підозрюваних — 10 "клієнтів", 2 учасники групи та 6 пособників. Організаторці інкримінують одержання неправомірної вигоди у складі організованої групи.

"Загалом повідомлено про підозру 19 особам. Задокументовано факти передачі неправомірної вигоди за встановлення групи інвалідності 43 особам", — уточнили в Офісі Генерального прокурора.

Фото: допис ОГП у Telegram

Окремо прокурори разом із Нацполіцією повідомили про підозру 11 військовозобов’язаним за ухилення від призову, а двом військовослужбовцям — за ухилення від служби та шахрайство через подання підроблених документів на звільнення. У Чернівецькій області припинено діяльність групи, що через фіктивні транспортні компанії незаконно переправила через кордон 96 чоловіків; трьом особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що у середу, 13 серпня, в Києві викрили низку посадовців, дії яких, за даними слідства, завдали столиці понад 230 млн грн збитків.

Раніше ми також інформували, що слідчі встановили: колишній керівник Центральної МСЕК разом із підлеглими незаконно оформлювали фіктивні довідки про інвалідність.