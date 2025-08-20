В Украине 34 подозреваемых по делам об уклонении и переправке

Следственные действия. Фото: Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора сообщил о масштабном блоке дел, связанных с уклонением от мобилизации, незаконной переправкой мужчин через границу и фиктивными справками об инвалидности.

Об этом сообщается в Официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Следствие установило, что адвокат из Запорожья требовала 5,5 тыс. долларов США за "содействие" в отсрочке от мобилизации на основании акта о постоянном уходе за матерью. Она же якобы обещала "организовать" прохождение ВВК без фактического присутствия клиента, планируя влиять на должностных лиц органов власти. Ее действия квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины; прокуроры готовят ходатайство о мере пресечения.

"Офис Генерального прокурора продолжает системно противодействовать уклонению от мобилизации и незаконной переправке лиц через государственную границу. Сегодня, 20 августа, прокуроры совместно со следователями Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 34 лицам", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

На Полтавщине разоблачили организованную группу во главе с председателем межрайонной МСЭК, которая оформляла и продолжала группы инвалидности по поддельным пакетам медицинских документов и фиктивным направлениям. Стоимость "услуги" колебалась от 10 тыс. грн до 2 тыс. долларов США; среди подозреваемых — 10 "клиентов", 2 участника группы и 6 пособников. Организатору инкриминируют получение неправомерной выгоды в составе организованной группы.

"В целом сообщено о подозрении 19 лицам. Задокументированы факты передачи неправомерной выгоды за установление группы инвалидности 43 лицам", — уточнили в Офисе Генерального прокурора.

Отдельно прокуроры вместе с Нацполицией сообщили о подозрении 11 военнообязанным за уклонение от призыва, а двум военнослужащим — за уклонение от службы и мошенничество путем представления поддельных документов на увольнение. В Черновицкой области прекращена деятельность группы, которая через фиктивные транспортные компании незаконно переправила через границу 96 мужчин; трем лицам сообщено о подозрении.

Напомним, что в среду, 13 августа, в Киеве разоблачили ряд должностных лиц, действия которых, по данным следствия, нанесли столице более 230 млн грн убытков.

Ранее мы также информировали, что следователи установили: бывший руководитель Центральной МСЭК вместе с подчиненными незаконно оформляли фиктивные справки об инвалидности.