Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Генпрокуратура разоблачила сеть отсрочек от мобилизации — детали

Генпрокуратура разоблачила сеть отсрочек от мобилизации — детали

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 20:13
В Украине 34 подозреваемых по делам об уклонении и переправке
Следственные действия. Фото: Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора сообщил о масштабном блоке дел, связанных с уклонением от мобилизации, незаконной переправкой мужчин через границу и фиктивными справками об инвалидности.

Об этом сообщается в Официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Реклама
Читайте также:

ОГП о подозрениях за уклонение, фиктивные справки и переправку

Следствие установило, что адвокат из Запорожья требовала 5,5 тыс. долларов США за "содействие" в отсрочке от мобилизации на основании акта о постоянном уходе за матерью. Она же якобы обещала "организовать" прохождение ВВК без фактического присутствия клиента, планируя влиять на должностных лиц органов власти. Ее действия квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины; прокуроры готовят ходатайство о мере пресечения.

Офіс Генпрокурора викрив мережу відстрочок призову — деталі - фото 1
Сообщение ОГП в Telegram. Фото: скриншот

"Офис Генерального прокурора продолжает системно противодействовать уклонению от мобилизации и незаконной переправке лиц через государственную границу. Сегодня, 20 августа, прокуроры совместно со следователями Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 34 лицам", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Генпрокуратура разоблачила сеть отсрочек от мобилизации — детали - фото 2
Фото: сообщение ОГП в Telegram

На Полтавщине разоблачили организованную группу во главе с председателем межрайонной МСЭК, которая оформляла и продолжала группы инвалидности по поддельным пакетам медицинских документов и фиктивным направлениям. Стоимость "услуги" колебалась от 10 тыс. грн до 2 тыс. долларов США; среди подозреваемых — 10 "клиентов", 2 участника группы и 6 пособников. Организатору инкриминируют получение неправомерной выгоды в составе организованной группы.

"В целом сообщено о подозрении 19 лицам. Задокументированы факты передачи неправомерной выгоды за установление группы инвалидности 43 лицам", — уточнили в Офисе Генерального прокурора.

Генпрокуратура разоблачила сеть отсрочек от мобилизации — детали - фото 3
Фото: сообщение ОГП в Telegram

Отдельно прокуроры вместе с Нацполицией сообщили о подозрении 11 военнообязанным за уклонение от призыва, а двум военнослужащим — за уклонение от службы и мошенничество путем представления поддельных документов на увольнение. В Черновицкой области прекращена деятельность группы, которая через фиктивные транспортные компании незаконно переправила через границу 96 мужчин; трем лицам сообщено о подозрении.

Напомним, что в среду, 13 августа, в Киеве разоблачили ряд должностных лиц, действия которых, по данным следствия, нанесли столице более 230 млн грн убытков.

Ранее мы также информировали, что следователи установили: бывший руководитель Центральной МСЭК вместе с подчиненными незаконно оформляли фиктивные справки об инвалидности.

Офис генерального прокурора мобилизация прокуроры уклонисты Нацполиция
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации