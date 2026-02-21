Відео
Гетманцев заявив про масштабні проблеми "силової" мобілізації

Гетманцев заявив про масштабні проблеми "силової" мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 13:50
Гетманцев розкритикував випадки силової мобілізації — деталі
Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Випадки насильства під час мобілізації набули таких масштабів, що їх більше не можна пояснювати ворожою пропагандою. Суспільство очікує від влади реальних змін і припинення силових практик.

Про це інтерв'ю для Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Гетманцев прокоментував випадки примусової мобілізації

Голова фінкомітету ВРУ пригадав гучний конфлікт за участю футболіста клубу "Колос" та представників ТЦК. На його думку, це лише один із багатьох подібних випадків.

"Абсолютно неприпустимим є насильство по відношенню до представників влади, але з іншого боку є неприпустимим порушення прав людей при мобілізації. І це явище сьогодні значно поширилося. Це явище є вкрай негативним і підриває довіру до держави", — заявив Гетманцев.

За словами народного депутата, йдеться про сотні інцидентів, пов'язаних із порушенням прав громадян, що підривають довіру до державних інституцій. Він категорично відкинув спроби окремих колег пояснювати ситуацію нібито незначним "відсотком похибки". Нардеп наголосив, що держава має забезпечити дотримання прав громадян і змінити підходи до проведення мобілізаційних заходів, аби зберегти довіру суспільства.

"Це не ІПСО, це конкретні випадки, які треба припинити", — підкреслив Гетманцев.

Окремо він розкритикував міністра оборони Михайло Федоров. За словами Гетманцева, ще місяць тому президент доручив припинити силову "бусифікацію", однак суспільство досі не побачило обіцяного цивілізованого перезавантаження процесу мобілізації.

Скандал з футболістом Колесниковим і ТЦК

17 лютого у соцмережах з'явилося відео сутички із футболістом ковалівського "Колос-2" Данилом Колесником. На кадрах зафіксовано словесний конфлікт із правоохоронцями та момент удару працівника ТЦК.

У Київському обласному ТЦК та СП відреагували на інцидент і заявили, що засуджують дії спортсмена. Того ж дня футбольний клуб "Колос" та його президент Андрій Засуха попросили вибачення у військових та громадськості за інцидент.

Поліція Київської області 18 лютого повідомила про затримання спортсмена та відкриття провадження. Також 18 лютого Колесник оприлюднив відео з камер спостереження, на якому, за його словами, видно, як чоловіка "підрізали" автомобілем, після чого сталася сутичка. Футболіст заявив, що "не нападав, а захищався", і стверджує, що добровільно з'явився до поліції та надав пояснення.

Данило Гетманцев мобілізація ТЦК та СП бусифікація
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
