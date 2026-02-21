Гетманцев высказался о случаях силовой мобилизации — детали

Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Случаи насилия во время мобилизации приобрели такие масштабы, что их больше нельзя объяснять враждебной пропагандой. Общество ожидает от власти реальных изменений и прекращения силовых практик.

Об этом интервью для Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Глава финкомитета ВРУ вспомнил громкий конфликт с участием футболиста клуба "Колос" и представителей ТЦК. По его мнению, это лишь один из многих подобных случаев.

"Абсолютно недопустимо насилие по отношению к представителям власти, но с другой стороны недопустимы нарушения прав людей при мобилизации. И это явление сегодня значительно распространилось. Это явление является крайне негативным и поддерживает доверие к государству", — заявил Гетманцев.

По словам народного депутата, речь идет о сотнях инцидентов, связанных с нарушением прав граждан, подрывающих доверие к государственным институтам. Он категорически отверг попытки отдельных коллег объяснять ситуацию якобы незначительным "процентом погрешности". Нардеп подчеркнул, что государство должно обеспечить соблюдение прав граждан и изменить подходы к проведению мобилизационных мероприятий, чтобы сохранить доверие общества.

"Это не ИПСО, это конкретные случаи, которые надо прекратить", — подчеркнул Гетманцев.

Отдельно он раскритиковал министра обороны Михаила Федорова. По словам Гетманцева, еще месяц назад президент поручил прекратить силовую "бусификацию", однако общество до сих пор не увидело обещанной цивилизованной перезагрузки процесса мобилизации.

Скандал с футболистом Колесниковым и ТЦК

17 февраля в соцсетях появилось видео столкновения с футболистом ковалевского "Колос-2" Даниилом Колесником. На кадрах зафиксирован словесный конфликт с правоохранителями и момент удара работника ТЦК.

В Киевском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент и заявили, что осуждают действия спортсмена. В тот же день футбольный клуб "Колос" и его президент Андрей Засуха извинились перед военными и общественностью за инцидент.

Полиция Киевской области 18 февраля сообщила о задержании спортсмена и открытии производства. Также 18 февраля Колесник обнародовал видео с камер наблюдения, на котором, по его словам, видно, как мужчину "подрезали" автомобилем, после чего произошла стычка. Футболист заявил, что "не нападал, а защищался", и утверждает, что добровольно явился в полицию и дал объяснения.