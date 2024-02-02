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Голова Комітету з бюджету Підласа назвала шляхи отримання коштів для фінансування мобілізації

2 лютого 2024 20:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Голова Комітету з бюджету Підласа назвала шляхи отримання коштів для фінансування мобілізації
Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Фото: Верховна Рада України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа прокоментувала необхідність додаткових 720 млрд грн для мобілізації 500 тисяч осіб в Україні. За її словами, це велика сума для держбюджету, її можна отримати шляхом податкових та митних зборів, приватизації, дивідендів приватних компаній тощо.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Де знайти додаткові 720 млрд грн для мобілізації — відповідь Підласи

Зазначається, що 720 млрд грн становлять 22% усіх українських видатків у 2024 році, це близько 40% видатків на оборону.

"Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси", — йдеться в повідомленні ВР. 

Шляхи отримання додаткового фінансування для новомобілізованих:

  • податкові та митні збори, які надходять до державного бюджету;
  • дивіденди державних компаній;
  • кошти НБУ;
  • надходження від Облігації внутрішніх державних позик;
  • місцеві податки та збори; 
  • емісія гривні;
  • приватизація;
  • кошти від конфіскації та продажу російських активів;
  • гроші від здачі в оренду державної та комунальної власності.

Проте в Раді наголосили, що рішення по жодному з вищеперерахованих пунктів не ухвалене. Причиною цьому є те, що досі немає указу про кількість нових призовників, яких планують мобілізувати цього року.

Скриншот допису ВР України
Скриншот допису ВР України

Нагадаємо, Роксолана Підласа, відповідаючи на питання про те, де брати гроші на мобілізацію, зауважила, що в Україні потрібно подумати про податки на розкіш. Згодом у фракції "Слуга народу" запропонували оподатковувати купівлю нового iPhone.

Також ми писали про те, що Уряд України ухвалив Національну стратегію доходів України (НСДУ) на період з 2024 по 2030 роки. Вона виступає ключовою дорожньою картою для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни в правилах оподаткування криптовалюти.

НБУ
держбюджет
війна
податки
приватизація
Україна
Роксолана Підласа
активи
мобілізація
конфіскація
фінанси

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