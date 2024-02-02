Глава Комитета по бюджету Пидласа назвала пути получения средств для финансирования мобилизации

Председатель Комитета по бюджету Роксолана Пидласа. Фото: Верховная Рада Украины

Глава Комитета по бюджету Роксолана Пидласа прокомментировала необходимость дополнительных 720 млрд грн для мобилизации 500 тысяч человек в Украине. По ее словам, это большая сумма для госбюджета, их можно получить путем налоговых и таможенных пошлин, приватизации, дивидендов частных компаний и тд.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Отмечается, что 720 млрд грн составляют 22% всех украинских расходов в 2024 году, это около 40% расходов на оборону.

"Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя. Так что речь идет только о внутренних ресурсах", — говорится в сообщении ВР.

Пути получения дополнительного финансирования для новомобилизированных:

налоговые и таможенные пошлины, поступающие в государственный бюджет;

дивиденды государственных компаний;

средства НБУ;

поступления от Облигации внутренних государственных займов;

местные налоги и сборы;

эмиссия гривны;

приватизация;

средства от конфискации и продажи российских активов;

деньги от сдачи в аренду государственной и коммунальной собственности

Однако в Раде подчеркнули, что решение ни по одному из вышеперечисленных пунктов не принято. Причиной тому является то, что до сих пор нет указа о количестве новых призывников, которых планируют мобилизовать в этом году.

Скриншот поста ВР Украины

Напомним, Роксолана Пидласа, отвечая на вопрос о том, где брать деньги на мобилизацию, отметила, что в Украине нужно подумать о налогах на роскошь. Впоследствии во фракции "Слуга народа" предложили облагать налогом покупку нового iPhone.

Также мы писали о том, что правительство Украины приняло Национальную стратегию доходов Украины (НСГУ) на период с 2024 по 2030 годы. Она выступает ключевой дорожной картой для реформирования налоговой и таможенной систем страны и включает изменения в правила налогообложения криптовалюты.