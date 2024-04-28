Голова МЗС Польщі зробив заяву щодо примусового повернення чоловіків в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Polskie Radio

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо допомоги у поверненні чоловіків призовного віку в Україну. Він заявив, що для Польщі це може бути "етично неоднозначним".

Про це пише TVN24.

Читайте також:

Повернення українських чоловіків з-за кордону

"Тут Україна дійсно має проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх чоловіків, аби захищати Батьківщину", — сказав Сікорський.

Він зауважив, що поки не в курсі щодо українських ініціатив після ухвалення закону про мобілізацію. Однак у грудні 2023 року під час візиту до Києва українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання ситуації.

"А саме, що вони матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою", — зазначив польський міністр.

За його словами, тоді Україна просила не продовжувати соціальні виплати тим військовозобов'язаним, які не мають такої довідки.

Нагадаємо, у МЗС розглядають дистанційний формат постановки на облік військовозобов'язаних. Так, українцям буде необов'язково вертатися з Польщі, щоб стати на військовий облік.

Також ми писали, що Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати паспорти за межами України.