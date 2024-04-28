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Глава МИД Польши сделал заявление о принудительном возвращении мужчин в Украину

28 апреля 2024 10:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Глава МИД Польши сделал заявление о принудительном возвращении мужчин в Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Polskie Radio
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о помощи в возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Он заявил, что для Польши это может быть "нравственно неоднозначным".

Об этом пишет TVN24.

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"Здесь Украина действительно должна проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих мужчинах, чтобы защищать Родину", — сказал Сикорский.

Он отметил, что пока не в курсе украинских инициатив после принятия закона о мобилизации. Однако в декабре 2023 года во время визита в Киев украинская сторона говорила о несколько ином подходе к урегулированию ситуации.

"А именно, что у них будет справка для своих граждан о том, что у кого-то есть урегулированные отношения с военной службой", — отметил польский министр.

По его словам, тогда Украина просила не продлевать социальные выплаты тем военнообязанным, у которых нет такой справки.

Напомним, в МИД рассматривают дистанционный формат постановки на учет военнообязанных. Так, украинцам будет необязательно возвращаться из Польши, чтобы стать на военный учет.

Также мы писали, что Кабмин принял постановление, согласно которому мужчины призывного возраста больше не смогут получить паспорта за пределами Украины.

Польша
военный призыв
мобилизация
военнообязанные
мужчины

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