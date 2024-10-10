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Гроші для військових — коли їх починають виплачувати

10 жовтня 2024 17:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перша виплата військовим після мобілізаціі - коли чекати
Українські гроші в кишені військового. Фото: novynarnia.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Базова зарплата українських військовослужбовців в 2024 році становить трохи більше 20 тисяч гривень. Нарахування починають з моменту мобілізації і виплачуються щомісяця.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони № 260.

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Базова зарплата українських військових

В 2024 році базову зарплату українських військових встановили на рівні 20 130 гривень.

Крім того, військовослужбовці можуть розраховувати як на постійне додаткове грошове забезпечення, так і на одноразові додаткові грошові виплати.

Коли починають нараховувати кошти мобілізованим

Нарахування коштів на рахунок військовослужбовця починається відразу після мобілізації, тобто після направлення громадянина із територіального центру комплектування до одного із навчальних центрів ЗСУ.

Виплата відбувається щомісяця — у поточному місяці за попередній. При цьому виплата відбувається не у звичному форматі "аванс + основна виплата", а виплачують усю суму за місяць одноразово.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки будуть платити українським військовим з 1 жовтня.

Також ми повідомляли, скільки отримують ті військовослужбовці, які перебувають на передовій.

мобілізація зарплатня ТЦК та СП військовослужбовці навчальні центри

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