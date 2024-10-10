Первая выплата военным после мобилизации – когда ждать

Деньги для военных — когда их начинают выплачивать
Базовая зарплата украинских военнослужащих в 2024 году составляет немногим более 20 тысяч гривен. Начисления начинают с момента мобилизации и выплачиваются ежемесячно.
Об этом говорится в приказе Министерства обороны №260.
Базовая зарплата украинских военных
В 2024 году базовую зарплату украинских военных установили на уровне 20130 гривен.
Кроме того, военнослужащие могут рассчитывать как на постоянное дополнительное денежное довольствие, так и на одноразовые дополнительные денежные выплаты.
Когда начинают начислять средства мобилизованным
Начисление средств на счет военнослужащего начинается сразу после мобилизации, то есть после направления гражданина из территориального центра комплектования в один из учебных центров ВСУ.
Выплата производится ежемесячно — в текущем месяце за предыдущий. При этом выплата производится не в привычном формате "аванс + основная выплата", а выплачивают всю сумму за месяц единовременно.
Напомним, ранее мы писали, сколько будут платить украинским военным с 1 октября.
Также мы сообщали, сколько получают те военнослужащие, которые находятся на передовой.
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