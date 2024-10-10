Первая выплата военным после мобилизации – когда ждать

Украинские деньги в кармане военного. Фото: novynarnia.com

Базовая зарплата украинских военнослужащих в 2024 году составляет немногим более 20 тысяч гривен. Начисления начинают с момента мобилизации и выплачиваются ежемесячно.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны №260.

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Базовая зарплата украинских военных

В 2024 году базовую зарплату украинских военных установили на уровне 20130 гривен.

Кроме того, военнослужащие могут рассчитывать как на постоянное дополнительное денежное довольствие, так и на одноразовые дополнительные денежные выплаты.

Когда начинают начислять средства мобилизованным

Начисление средств на счет военнослужащего начинается сразу после мобилизации, то есть после направления гражданина из территориального центра комплектования в один из учебных центров ВСУ.

Выплата производится ежемесячно — в текущем месяце за предыдущий. При этом выплата производится не в привычном формате "аванс + основная выплата", а выплачивают всю сумму за месяц единовременно.

Напомним, ранее мы писали, сколько будут платить украинским военным с 1 октября.

Также мы сообщали, сколько получают те военнослужащие, которые находятся на передовой.