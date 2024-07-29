Грошова допомога мобілізованим 2024 - де і як отримати

Гроші для військовослужбовців. Фото: today.ua

У деяких регіонах України мобілізованим виплачують одноразову грошову компенсацію. Це роблять органи місцевого самоврядування, тож інформацію про процес нарахування коштів можна отримати саме у міських чи інших місцевих радах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Одноразова допомога мобілізованим

В Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої військовозобов’язані громадяни отримують мобілізаційні повістки, після чого направляються до навчальних центрів, а звідти — до бойових підрозділів Збройних сил України.

У деяких регіонах мобілізовані можуть отримати одноразову грошову допомогу. Скажімо, в Одесі громадянам виплачують по 20000 грн.

Де дізнатися про гроші

Відповідаючи на питання щодо того, де дізнатися про ці виплати, Юрій Айвазян наголосив: "Якщо мова йде саме про допомогу від органу місцевого самоврядування, то до останнього й потрібно звертатись".

Разом з тим, підкреслив юрист, в Одесі такі виплати повинні зараховуватися на картку автоматично.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як контрактникам отримати іпотеку та гроші на авто від держави.

Додамо, державна фінустанова "ПриватБанк" розширила географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.