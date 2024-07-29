Денежная помощь мобилизованным 2024 – где и как получить

Деньги за мобилизацию — где и кому их выплачивают
В некоторых регионах Украины мобилизованным выплачивают единовременную денежную компенсацию. Это делают органы местного самоуправления, так что информацию о процессе начисления средств можно получить именно в городских или других местных советах.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Одноразовая помощь мобилизованным
В Украине идет общая мобилизация, в рамках которой военнообязанные граждане получают мобилизационные повестки, после чего направляются в учебные центры, а оттуда — в боевые подразделения Вооруженных сил Украины.
В некоторых регионах мобилизованные могут получить единовременную денежную помощь. Скажем, в Одессе гражданам выплачивают по 20 000 грн.
Где узнать деньги
Отвечая на вопрос о том, где узнать про эти выплаты, Юрий Айвазян подчеркнул: "Если речь идет именно о помощи от органа местного самоуправления, то к последнему и нужно обращаться".
Вместе с тем, подчеркнул юрист, в Одессе такие выплаты должны зачисляться на карту автоматически.
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