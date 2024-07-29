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Деньги за мобилизацию — где и кому их выплачивают

29 июля 2024 16:07
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Денежная помощь мобилизованным 2024 – где и как получить
Деньги для военнослужащих. Фото: today.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В некоторых регионах Украины мобилизованным выплачивают единовременную денежную компенсацию. Это делают органы местного самоуправления, так что информацию о процессе начисления средств можно получить именно в городских или других местных советах.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине идет общая мобилизация, в рамках которой военнообязанные граждане получают мобилизационные повестки, после чего направляются в учебные центры, а оттуда — в боевые подразделения Вооруженных сил Украины.

В некоторых регионах мобилизованные могут получить единовременную денежную помощь. Скажем, в Одессе гражданам выплачивают по 20 000 грн.

Где узнать деньги

Отвечая на вопрос о том, где узнать про эти выплаты, Юрий Айвазян подчеркнул: "Если речь идет именно о помощи от органа местного самоуправления, то к последнему и нужно обращаться".

Вместе с тем, подчеркнул юрист, в Одессе такие выплаты должны зачисляться на карту автоматически.

Напомним, мы ранее писали о том, как контрактникам получить ипотеку и деньги на авто от государства.

Добавим, государственное финучреждение "ПриватБанк" расширило географию предоставления кредитов на приобретение жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.

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