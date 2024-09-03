Одноразова допомога мобілізованим українцям — скільки виплачують у різних містах

Одноразові виплати мобілізованим українцям. Колаж: Новини.LIVE

Держава надає усім мобілізованим українцям право на навчання, яке включає загальну військову підготовку та спеціалізовану, яка залежить від майбутньої військової спеціальності. А також забезпечує таких громадян харчуванням, військовою формою та амуніцією. Окрім того, мобілізовані можуть отримати одноразову грошову виплату від свого міста.

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Кому саме виплачують грошову допомогу та на яку суму можна розраховувати, розповідаємо далі в матеріалі.

Варто зауважити, що одноразові грошові виплати від міста передбачені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Хто з мобілізованих та які виплати може отримати

Деякі міста України передбачили одноразову грошову допомогу, яку можуть отримати громадяни, які добровільно мобілізуються до лав ЗСУ або підписують контракт. Сума виплат залежить від міста проживання мобілізованого.

Українські міські адміністрації виплачують своїм мобілізованим мешканцям такі суми:

Київ — 30 тис. грн;

— 30 тис. грн; Одеса — 20 тис. грн;

— 20 тис. грн; Чернігів — 15 тис. грн;

— 15 тис. грн; Івано-Франківськ — 50 тис. грн (для тих, хто воює на передовій), 20 тис. грн (для тих, хто несе військову службу далі лінії фронту);

— 50 тис. грн (для тих, хто воює на передовій), 20 тис. грн (для тих, хто несе військову службу далі лінії фронту); Тернопіль — 10 тис. грн (для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях);

— 10 тис. грн (для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях); Богодухівська громада Харківської області — 50 тис. грн (норма стосується всіх мобілізованих, включно із внутрішньо переміщеними особами, які зареєстровані в громаді).

Варто підкреслити, розраховувати на подібну одноразову виплату можуть жителі не всіх міст України. Рішення щодо можливості надання такої грошової допомоги, а також щодо її суми вирішують адміністрації міст.

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