Единоразовая помощь мобилизованным украинцам — сколько выплачивают в разных городах

Единовременные выплаты мобилизованным украинцам. Коллаж: Новини.LIVE

Государство предоставляет всем мобилизованным украинцам право на обучение, включающее всеобщую военную подготовку и специализированную, которая зависит от будущей военной специальности. А также обеспечивает таких граждан питанием, военной формой и амуницией. Кроме того, мобилизованные могут получить единовременную денежную выплату от своего города.

Читайте также:

Кому именно выплачивают денежную помощь и на какую сумму можно рассчитывать, рассказываем далее в материале.

Следует заметить, что единовременные денежные выплаты от города предусмотрены Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кто из мобилизованных и какие выплаты может получить

Некоторые города Украины предусмотрели единовременную денежную помощь, которую могут получить граждане, добровольно мобилизованные в ряды ВСУ или подписывающие контракт. Сумма выплат зависит от города проживания мобилизованного.

Украинские городские администрации выплачивают своим мобилизованным жителям следующие суммы:

Киев — 30 тыс. грн;

— 30 тыс. грн; Одесса — 20 тыс. грн;

— 20 тыс. грн; Чернигов — 15 тыс. грн;

— 15 тыс. грн; Ивано-Франковск — 50 тыс. грн (для воюющих на передовой), 20 тыс. грн (для тех, кто несет военную службу дальше линии фронта);

— 50 тыс. грн (для воюющих на передовой), 20 тыс. грн (для тех, кто несет военную службу дальше линии фронта); Тернополь — 10 тыс. грн (для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях);

— 10 тыс. грн (для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях); Богодуховская общіна Харьковской области — 50 тыс. грн (норма касается всех мобилизованных, включая внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в общине).

Следует подчеркнуть, рассчитывать на подобную единовременную выплату могут жители не всех городов Украины. Решения относительно возможности предоставления такой денежной помощи, а также ее суммы решают администрации городов.

Ранее мы писали, какие выплаты и вознаграждения будут платить военным с 1 сентября.

Напомним, мы сообщали, что военные имеют право на дополнительные 50% от зарплаты.

Также мы информировали, почему могут задержать зарплату военнослужащим.