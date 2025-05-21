У Міноборони розповіли, як авторизуватися в застосунку Армія+

Військовий користується застосунком "Армія+". Ілюстративне фото: armyinform.com.ua

У мобільному застосунку "Армія+" загальна кількість авторизованих військових становить близько 800 тисяч осіб. Однак ще виникають ситуації, коли захисники та захисників не можуть в нього увійти.

Як авторизуватися, детально розповіли у Міністерстві оборони України.

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Як увійти у застосунок "Армія+"

У Міноборони пояснили, що найголовніше причина, чому так відбувається - це те, що у ТЦК могли не оновити дані і лишити обліковий статус особи як "військовозобов'язаний". Це у свою чергу блокує авторизацію.

Однак їхати в ТЦК не треба. Якщо скористатися опублікованою інструкцією, вона допомагає у 80% випадків неуспішною авторизації. Проте якщо військовий проходить службу меньше двох місяців, оновлення наступними методами може не спрацювати. Є декілька варіантів авторизації.

Варіант 1. Зайти в застосунок "Резерв+" та подати запит на виправлення даних

На головному екрані треба натиснути "Меню" — "Виправити дані онлайн" — "Я вже військовий", заповнити заявку і подати її.

У Міноборони наголосили, що важливо обрати саме той ТЦК, через який людина була мобілізована. Якщо ж особа пішла безпосередньо до частини, а не через ТЦК, тоді треба обрати ТЦК за місцем реєстрації.

"Заявку опрацюють за 24 години. Після цього зайдіть в Резерв+. На військовому електронному документі має відображатися сіра стрічка "Знято", а в підставі зняття має бути написано "військовослужбовець". Після цього можна повторно авторизуватися в "Армія+"", — йдеться у повідомленні.

Варіант 2. Видалити та повторно встановити "Армія+" та подати запит на уточнення даних

Цим шляхом можна скористатися, якщо попередній варіант із "Резерв+" не спрацювало, або ж якщо при спробі виправити дані онлайн в "Резерв+" на екрані пишеться "Немає доступних категорій". У такому випадку при авторизації в "Армія+" треба обрати пункт "Я точно чинний військовий" і заповнити заявку.

Водночас треба повторити дії з попереднього варіанту. Зокрема, обрати саме той ТЦК, через який особа мобілізувалися, або ж ТЦК за місцем реєстрації, якщо людина пішла безпосередньо до частини.

Заявка буде опрацьована за 48 годин. Після цього треба зайти в "Армію+", і якщо нічого не змінилося, тоді треба відкликати заявку і подати її знову.

Варіант 3. Подати звернення в стройову військової частини

Це шляхом можна скористатися, якщо попередні два варіанти не спробували. Зокрема, треба звернутися до стройової та попросити підготувати список військових для оновлення даних. Там мають виправити його по СЕДО до ТЦК та СП особи. Форма звернення доступна за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в застосунку "Армія+" запустили новий освітній курс, присвячений оборонним закупівлям та їх функціонуванню.

Також ми повідомляли, що в "Армія+" проводиться опитування про оформлення статусу учасника бойових дій (УБД).