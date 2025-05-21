В Минобороны рассказали, как авторизоваться в приложении Армия+

Военный пользуется приложением "Армия+". Иллюстративное фото: armyinform.com.ua

В мобильном приложении "Армия+" общее количество авторизованных военных составляет около 800 тысяч человек. Однако еще возникают ситуации, когда защитники и защитников не могут в него войти.

Как авторизоваться, подробно рассказали в Министерстве обороны Украины.

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Как войти в приложение "Армия+"

В Минобороны объяснили, что самая главная причина, почему так происходит — это то, что в ТЦК могли не обновить данные и оставить учетный статус лица как "военнообязанный". Это в свою очередь блокирует авторизацию.

Однако ехать в ТЦК не надо. Если воспользоваться опубликованной инструкцией, она помогает в 80% случаев неуспешной авторизации. Однако если военный проходит службу меньше двух месяцев, обновление следующими методами может не сработать. Есть несколько вариантов авторизации.

Вариант 1. Зайти в приложение "Резерв+" и подать запрос на исправление данных

На главном экране надо нажать "Меню" — "Исправить данные онлайн" — "Я уже военный", заполнить заявку и подать ее.

В Минобороны отметили, что важно выбрать именно тот ТЦК, через который человек был мобилизован. Если же человек пошел непосредственно в часть, а не через ТЦК, тогда надо выбрать ТЦК по месту регистрации.

"Заявку обработают за 24 часа. После этого зайдите в Резерв+. На военном электронном документе должна отображаться серая лента "Снято", а в основании снятия должно быть написано "военнослужащий". После этого можно повторно авторизоваться в "Армия+"", — говорится в сообщении.

Вариант 2. удалить и повторно установить "Армия+" и подать запрос на уточнение данных

Этим путем можно воспользоваться, если предыдущий вариант с "Резерв+" не сработал, или же если при попытке исправить данные онлайн в "Резерв+" на экране пишется "Нет доступных категорий". В таком случае при авторизации в "Армия+" надо выбрать пункт "Я точно действующий военный" и заполнить заявку.

При этом надо повторить действия из предыдущего варианта. В частности, выбрать именно тот ТЦК, через который лицо мобилизовались, или же ТЦК по месту регистрации, если человек пошел непосредственно в часть.

Заявка будет обработана за 48 часов. После этого надо зайти в "Армию+", и если ничего не изменилось, тогда надо отозвать заявку и подать ее снова.

Вариант 3. Подать обращение в строевую воинской части

Это путем можно воспользоваться, если предыдущие два варианта не попробовали. В частности, надо обратиться в строевую и попросить подготовить список военных для обновления данных. Там должны исправить его по СЕДО в ТЦК и СП лица. Форма обращения доступна по этой ссылке.

Напомним, недавно мы писали, что в приложении "Армия+" запустили новый образовательный курс, посвященный оборонным закупкам и их функционированию.

Также мы сообщали, что в "Армия+" проводится опрос об оформлении статуса участника боевых действий (УБД).