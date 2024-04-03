Пільги для військових ЗСУ — як оформити допомогу на оплату комуналки

Пільги на комуналку для військовослужбовців ЗСУ. Колаж Новини.LIVE

Держава гарантує українським військовослужбовцям та їх сім'ям соціальний захист та певні пільги. Проте треба розуміти, що вони не надаються автоматично. Їх необхідно правильно оформити.

Хто саме з військових може розраховувати на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, куди та які документи подавати і як відбувається нарахування, пише АрміяInform.

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Так, відповідно до ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу" право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг мають:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих захисників та захисниць.

Вони можуть отримати:

75% знижки на квартплату та комунальні послуги для УБД;

100% знижки на квартплату та комунальні послуги для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

50% знижка на квартплату та комунальні послуги для сімей загиблих захисників та захисниць.

Щоб оформити таку допомогу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та підготувати певний пакет документів.

Серед документів мають бути сканкопії:

паспорта громадянина України;

документи, що підтверджують право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Також пільгу можуть оформити члени родини за довіреністю. Зокрема, чоловік або дружина. Довіреність не обов’язково має бути нотаріально завірена. Посвідчити її може командир військової частини.

Коли підготували необхідні документи, далі потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду:

1. Про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Затверджену форму заяви можна взяти тут). Без цього нарахування пільги є неможливими;

2. Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (придбання твердого палива, скрапленого газу). (Форму заяви можна знайти тут).

Подати заяви можна дистанційно на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Це не складно. Потрібен доступ до інтернету і трохи вільного часу.

На порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису, в розділі "Всі послуги" обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу". І далі заповнити запропоновані форми. Подати документи можна й особисто у ПФУ або надіслати їх поштою.

Важливо: пільгу на житлово-комунальні послуги можна отримати навіть якщо ви живите в орендованій квартирі. Але оренда квартири чи будинку має бути офіційною.

Наразі пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається в грошовій формі. За замовчуванням ПФУ може відкрити рахунок в Ощадбанку і повідомити про це пільговика. А пільговик має підписати договір банківського рахунку.

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