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Как бойцам ВСУ оформить льготы на коммуналку — простая инструкция

3 апреля 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Льготы для военных ВСУ — как оформить пособие на оплату коммуналки
Льготы на коммуналку для военнослужащих ВСУ. Коллаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Государство гарантирует украинским военнослужащим и их семьям социальную защиту и определенные льготы. Однако следует понимать, что они не предоставляются автоматически. Их нужно правильно оформить.

Кто именно из военных может рассчитывать на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, куда и какие документы подавать и как происходит начисление, пишет АрміяInform.

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Так, согласно ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальном статусе" право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • члены семей погибших защитников и защитниц.

Они могут получить:

  • 75% скидки на квартплату и коммунальные услуги УБД;
  • 100% скидки на квартплату и коммунальные услуги для лиц с инвалидностью в результате войны;
  • 50%-ная скидка на квартплату и коммунальные услуги для семей погибших защитников и защитниц.

Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подготовить пакет документов.

Среди документов должны быть сканкопии:

  • паспорта гражданина Украины;
  • документы, подтверждающие право на льготу (например, удостоверение УБД);
  • учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.

Также льготу могут оформить члены семьи по доверенности. В частности, муж или жена. Доверенность необязательно должна быть нотариально заверена. Удостоверить его может командир воинской части.

Когда подготовили необходимые документы, следует подать два заявления в Пенсионный фонд:

1. О внесении сведений в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Утвержденную форму заявления можно взять здесь). Без этого начисления льготы невозможны;

2. О предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (приобретение твердого топлива, сжиженного газа). (Форму заявления можно найти здесь).

Подать заявления можно дистанционно на веб-портале электронных услуг ПФУ. Это не сложно. Требуется доступ к интернету и немного свободного времени.

На портале необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи, в разделе "Все услуги" выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу". И дальше заполнить предложенные формы. Подать документы можно лично в ПФУ или отправить их по почте.

Важно: льготу на жилищно-коммунальные услуги можно получить даже если вы живете в съемной квартире. Но аренда квартиры или дома должна быть официальной.

Сегодня льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в денежной форме. По умолчанию ПФУ может открыть счет в Ощадбанке и уведомить об этом льготника. А льготник должен подписать договор банковского счета.

 

Раньше мы писали, на какие льготы может рассчитывать супруга участника боевых действий в Украине.

Напомним, мы сообщали, сколько украинских ветеранов получат собственное жилье от государства.

Также мы информировали, каковы выплаты за инвалидность в ВСУ.

коммунальные услуги
война
ВСУ
военные
документы
льготы

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