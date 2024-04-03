Льготы для военных ВСУ — как оформить пособие на оплату коммуналки

Как бойцам ВСУ оформить льготы на коммуналку — простая инструкция
Государство гарантирует украинским военнослужащим и их семьям социальную защиту и определенные льготы. Однако следует понимать, что они не предоставляются автоматически. Их нужно правильно оформить.
Кто именно из военных может рассчитывать на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, куда и какие документы подавать и как происходит начисление, пишет АрміяInform.
Так, согласно ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальном статусе" право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- члены семей погибших защитников и защитниц.
Они могут получить:
- 75% скидки на квартплату и коммунальные услуги УБД;
- 100% скидки на квартплату и коммунальные услуги для лиц с инвалидностью в результате войны;
- 50%-ная скидка на квартплату и коммунальные услуги для семей погибших защитников и защитниц.
Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подготовить пакет документов.
Среди документов должны быть сканкопии:
- паспорта гражданина Украины;
- документы, подтверждающие право на льготу (например, удостоверение УБД);
- учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.
Также льготу могут оформить члены семьи по доверенности. В частности, муж или жена. Доверенность необязательно должна быть нотариально заверена. Удостоверить его может командир воинской части.
Когда подготовили необходимые документы, следует подать два заявления в Пенсионный фонд:
1. О внесении сведений в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Утвержденную форму заявления можно взять здесь). Без этого начисления льготы невозможны;
2. О предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (приобретение твердого топлива, сжиженного газа). (Форму заявления можно найти здесь).
Подать заявления можно дистанционно на веб-портале электронных услуг ПФУ. Это не сложно. Требуется доступ к интернету и немного свободного времени.
На портале необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи, в разделе "Все услуги" выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу". И дальше заполнить предложенные формы. Подать документы можно лично в ПФУ или отправить их по почте.
Важно: льготу на жилищно-коммунальные услуги можно получить даже если вы живете в съемной квартире. Но аренда квартиры или дома должна быть официальной.
Сегодня льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в денежной форме. По умолчанию ПФУ может открыть счет в Ощадбанке и уведомить об этом льготника. А льготник должен подписать договор банковского счета.
Раньше мы писали, на какие льготы может рассчитывать супруга участника боевых действий в Украине.
Напомним, мы сообщали, сколько украинских ветеранов получат собственное жилье от государства.
Также мы информировали, каковы выплаты за инвалидность в ВСУ.
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