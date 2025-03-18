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Як часто можна оновлювати дані в Резерв+ — відповідь МОУ

18 березня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Оновлення даних в Резерв+ — як часто можна це робити та які є нюанси
Чоловік відкрив застосунок Резерв+. Фото: РБК-Україна
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні за правилами військового обліку, кожен військовозобов'язаний чоловік повинен вчасно повідомляти свій ТЦК про зміни у військово-облікових даних. Наразі це можна зробити й через застосунок Резерв+.

Та, як часто можна оновлювати свої дані саме у мобільному додатку Резерв+ і чи встановлені якісь чіткі ліміти — про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.

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Так, за її словами, вносити зміни у свої дані можна необмежену кількість разів. Проте, не частіше ніж один раз на сім днів.

 

Оновлення даних в Резерв+ — як часто можна це робити та які є нюанси
Чоловік оновлює дані в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Черногоренко пояснила, що тепер військовозобов'язані можуть змінювати ті контактні дані, які часто оновлюються, є важливими для зв'язку та не можуть бути автоматично отримані з інших реєстрів. А саме:

  • електронна пошта;
  • номер телефону;
  • адреса проживання. 

Водночас можливість редагування інших відомостей не розглядається, оскільки їх оновлення відбувається через інформаційну взаємодію між реєстрами.

"Ми реалізували можливість змінити саме ті контактні дані, які найчастіше оновлюються, є важливими для зв'язку та недоступні нам автоматично з інших реєстрів. Наразі можливість редагувати інші дані не обговорюємо, адже інші відомості оновлюються в системі через інформаційну взаємодію між реєстрами", — підкреслила Катерина Черногоренко.

Раніше ми писали, куди звертатись чоловікам, якщо у Резерв+ не видно відстрочку. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як у Резерв+ дізнатися, чи перебуваєте ви в розшуку.

Також ми розповідали, як чоловікам змінити місце реєстрації під час воєнного стану. 

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