Обновление данных в Резерв+ — как часто можно это делать и какие есть нюансы

Мужчина открыл приложение Резерв+. Фото: РБК-Украина

В Украине по правилам военного учета, каждый военнообязанный мужчина должен вовремя уведомлять свой ТЦК об изменениях в военно-учетных данных. Сейчас это можно сделать и через приложение Резерв+.

Но, как часто можно обновлять свои данные именно в мобильном приложении Резерв+ и установлены ли какие-то четкие лимиты — об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.

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Так, по ее словам, вносить изменения в свои данные можно неограниченное количество раз. Однако не чаще чем один раз в семь дней.

Мужчина обновляет данные в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Черногоренко объяснила, что теперь военнообязанные могут менять те контактные данные, которые часто обновляются, важны для связи и не могут быть автоматически получены из других реестров. А именно:

электронная почта;

номер телефона;

адрес проживания.

В то же время возможность редактирования других сведений не рассматривается, поскольку их обновление происходит через информационное взаимодействие между реестрами.

"Мы реализовали возможность изменить именно те контактные данные, которые чаще всего обновляются, важны для связи и недоступные нам автоматически из других реестров. Сейчас возможность редактировать другие данные не обсуждаем, ведь другие сведения обновляются в системе через информационное взаимодействие между реестрами", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Ранее мы писали, куда обращаться мужчинам, если в Резерв+ не видно отсрочку.

Напомним, мы сообщали, как в Резерв+ узнать, находитесь ли вы в розыске.

Также мы рассказывали, как мужчинам сменить место регистрации во время военного положения.