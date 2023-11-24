Представник ТЦК з призовниками. Фото: УНІАН

На Львівщині військовозобов'язані особи у віці від 18 до 60 років завжди повинні мати при собі військово-облікові документи та документи, які встановлюють особу. ТЦК і СП мають право перевіряти наявність таких документів і робити звірку даних.

Як діяти у випадку, якщо працівники ТЦК силою забирають військовозобов'язаних, розповів комендант Львівської області Тарас Грень, пише DailyLviv.

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Як зазначив Грень, якщо все ж таки виникає конфліктна ситуація, то обом сторонам радять викликати правоохоронців. Важливо, що військовослужбовці ТЦК і СП не мають права вдаватися до силоміцних затримань.

"Якщо ж військовослужбовці ТЦК і СП не одержали від особи, документи якої перевіряли, військово-облікових документів, то вони мають виписати цій особі повістку, а не силоміць забирати її з собою", — сказав Грень.

Він наголосив, що уповноважені особи ТЦК не мають функцій щодо затримання особи або притягнення до адміністративної відповідальності. Вони можуть лише скласти протокол про адміністративне правопорушення, але не у цих випадках.

"Тому наголошую, що при виникненні таких ситуацій належною, коректною і правильною поведінкою військовослужбовців ТЦК і СП буде відповідний виклик правоохоронних органів. Які повинні формувати ті чи інші документи, протоколи, належним чином реагувати, як передбачено законом. Наказ коменданта, який набув такого суспільного розголосу, не стосується дій щодо притягнення до відповідальності. Він стосується обов'язку громадян в час воєнного стану носити такі документи при собі і пред'являти на вимогу для проведення відповідної звірки", — підкреслив Грень.

Як стало відомо раніше, у Львівській області працівникам ТЦК та СП дозволили перевіряти документи у всіх військовозобов'язаних чоловіків. Юристка Марина Бекало відповіла, чи законні такі дії.