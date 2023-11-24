Как действовать в случае, если работники ТЦК силой забирают военнообязанных, рассказал комендант Львовской области Тарас Грень,

Представитель ТЦК с призывниками. Фото: УНИАН

Во Львовской области военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет всегда должны иметь при себе военно-учетные документы и документы, устанавливающие личность. ТЦК и СП имеют право проверять наличие таких документов и производить сверку данных.

Как поступить в случае, если работники ТЦК силой забирают военнообязанных, рассказал комендант Львовской области Тарас Грень, пишет DailyLviv.

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Как отметил Грень, если все-таки возникает конфликтная ситуация, то обеим сторонам советуют вызвать правоохранителей. Важно, что военнослужащие ТЦК и СП не имеют права прибегать к силовым задержаниям.

"Если же военнослужащие ТЦК и СП не получили от лица, документы которого проверяли, военно-учетных документов, то они должны выписать этому лицу повестку, а не насильно забирать ее с собой", — сказал Грень.

Он подчеркнул, что уполномоченные лица ТЦК не имеют функций по задержанию или привлечению к административной ответственности. Они могут только составить протокол об административном правонарушении, но не в этих случаях.

Поэтому отмечаю, что при возникновении таких ситуаций надлежащим, корректным и правильным поведением военнослужащих ТЦК и СП будет соответствующий вызов правоохранительных органов. Которые должны формировать те или иные документы, протоколы, должным образом реагировать, как предусмотрено законом, огласки, не касается действий по привлечению к ответственности. Он касается обязанности граждан во время военного положения носить такие документы при себе и предъявлять по требованию для проведения соответствующей сверки", — подчеркнул Грень.

Как стало известно, во Львовской области работникам ТЦК и СП разрешили проверять документы у всех военнообязанных мужчин. Юристка Марина Бекало ответила, законны ли такие действия.