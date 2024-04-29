Як допомога від США допоможе мобілізації в Україні — думка WSJ

Українські військовослужбовці на навчаннях. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

У Сполучених Штатах вважають, що нова партія військової допомоги дасть Україні можливість розв'язати питання щодо мобілізації. Там впевнені, що в найближчій перспективі Збройні сили суттєво наростять можливості протистояти Росії.

Про це повідомляє The Washington Post.

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У Білому домі сподіваються, що новий пакет військової допомоги для України дасть нашій державі наростити сили та розв'язати питання мобілізації.

"У Пентагоні впевнені, що в найближчій перспективі ЗСУ суттєво наростять можливості протистояти РФ чи то на передовій, чи то в небі, але Київ повинен використати момент для підготовки до нових майбутніх бойових дій", — сказав представник Міністерства оборони США на умовах анонімності.

У Штатах вважають, що наразі одне із найважливіших питань для українського керівництва — проведення мобілізації і зараз необхідно зосередитися на цій проблемі, аби допомогти покрити нестачу в живій силі.

"Ситуація з кадрами є зростаючою проблемою. І якщо це не буде виправлено, то цей пакет допомоги не вирішить усіх проблем України", — сказав колишній морський піхотинець, експерт Дослідницького інституту зовнішньої політики Роб Лі.

Зазначається, що мобілізація може спровокувати розкол українського суспільства в час, коли єдність є найбільш потрібною. Проте чиновники в Білому домі усвідомлюють делікатність питання.

Нагадаємо, нещодавно Reuters писало, що Україні недостатньо 60 млрд доларів від США для перемоги у війні. Сили оборони знову можуть залишитися без зброї вже у 2025 році.

Крім того, США оголосили про нову довгострокову програму допомоги Україні на суму 6 млрд доларів.

Водночас The Economist писав, що Україна зможе розпочати наступальні операції лише 2026-2027 років.