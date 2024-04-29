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Как помощь от США поможет мобилизации в Украине — мнение WSJ

29 апреля 2024 12:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как помощь от США поможет мобилизации в Украине — мнение WSJ
Украинские военнослужащие на учениях. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Соединенных Штатах считают, что новая партия военной помощи позволит Украине решить вопрос о мобилизации. Там уверены, что в ближайшей перспективе вооруженные силы существенно нарастят возможности противостоять России.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Как помощь от США поможет мобилизации в Украине

В Белом доме надеются, что новый пакет военной помощи для Украины позволит нашему государству нарастить силы и решить вопросы мобилизации.

"В Пентагоне уверены, что в ближайшей перспективе ВСУ существенно нарастят возможности противостоять РФ либо на передовой, либо в небе, но Киев должен использовать момент для подготовки к новым будущим боевым действиям", — сказал представитель Министерства обороны США на условиях анонимности.

В Штатах считают, что сейчас один из важнейших вопросов украинского руководства — проведение мобилизации и сейчас необходимо сосредоточиться на этой проблеме, чтобы помочь покрыть недостаток в живой силе.

"Ситуация с кадрами является растущей проблемой. И если это не будет исправлено, то этот пакет помощи не решит всех проблем Украины", — сказал бывший морской пехотинец, эксперт Исследовательского института внешней политики Роб Ли.

Отмечается, что мобилизация может спровоцировать раскол украинского общества во время, когда единство наиболее нужно. Однако чиновники в Белом доме осознают щекотливость вопроса.

Напомним, что недавно Reuters писало, что Украине недостаточно 60 млрд долларов от США для победы в войне. Силы обороны снова могут остаться без оружия уже в 2025 году.

Кроме того, США объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму 6 млрд долларов.

В то же время The Economist писал, что Украина сможет начать наступательные операции только в 2026-2027 годах.

США
военная помощь
мобилизация
война в Украине
наступление

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