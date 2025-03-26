Юристи пояснили, яке покарання загрожує громадянам за незаконний перетин державного кордону

Затримання чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Фото ілюстративне: Держприкордонслужба України — Західний кордон

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану військозобов'язані чоловіки не мають права виїжджати за межі України. За незаконний перетин кордону порушникам може загрожувати не лише штраф, а й позбавлення волі.

Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Незаконний перетин кордону

Нелегальним перетином державного рубежу вважається в'їзд на територію України або виїзд із неї поза встановленими пунктами пропуску, з використанням підроблених документів або без документів взагалі. Також до такого порушення належить прихований виїзд із країни або в'їзд на її територію у схованках транспортних засобів або під виглядом іншої людини.

Найчастіше незаконно перетинають кордон:

чоловіки призовного віку, які хочуть уникнути мобілізації;

громадяни, які для в'їзду в Україну або виїзду за її межі використовують фальшиві документи;

люди, які хочуть виїхати з окупованих територій без відповідних дозволів.

Покарання за незаконний перетин кордону

Згідно зі статтею 332 Кримінального кодексу України, за незаконний перетин кордону передбачається покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до трьох років. Якщо порушник вчинив злочин повторно або за попередньою змовою зі спільниками, йому загрожуватиме від трьох до п'яти років позбавлення волі. Якщо ж перетин кордону вчинила організована група або під час порушення застосували зброю, термін ув'язнення може становити від п'яти до восьми років.

Серед додаткових санкцій, які можуть застосувати, крім кримінальної відповідальності:

заборона на в'їзд на територію України на певний строк;

депортація з України (якщо кордон незаконно перетнув іноземець);

відмова в отриманні дозвільних документів, зокрема візи та посвідки на проживання.

Нагадаємо, наявність робочої візи країн ЄС не дає права на виїзд з України. Обмеження не стосуються лише окремих категорій військовозобов'язаних, які не підлягають призову.

Також ми повідомляли, що в'їхати до Молдови тепер зможуть тільки водії, які мають сертифікат технічного огляду. Без цього документа на кордоні не пропустять жоден транспортний засіб.