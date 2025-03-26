Юристы объяснили, какое наказание грозит гражданам за незаконное пересечение государственной границы

Задержание мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Фото иллюстративное: Госпогранслужба Украины — Западная граница

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения военнообязанные мужчины не имеют права выезжать за пределы Украины. За незаконное пересечение границы нарушителям может грозить не только штраф, но и лишение свободы.

Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.

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Незаконное пересечение границы

Нелегальным пересечением государственной границы считается въезд на территорию Украины или выезд из нее вне установленных пунктов пропуска, с использованием поддельных документов или без документов вообще. Также к такому нарушению относится скрытый выезд из страны или въезд на ее территорию в тайниках транспортных средств или под видом другого человека.

Чаще всего незаконно пересекают границу:

мужчины призывного возраста, которые хотят избежать мобилизации;

граждане, которые для въезда в Украину или выезда за ее пределы используют фальшивые документы;

люди, которые хотят выехать с оккупированных территорий без соответствующих разрешений.

Наказание за незаконное пересечение границы

Согласно статье 332 Уголовного кодекса Украины, за незаконное пересечение границы предусматривается наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до трех лет. Если нарушитель совершил преступление повторно или по предварительному сговору с сообщниками, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Если же пересечение границы совершила организованная группа или во время нарушения применили оружие, срок заключения может составлять от пяти до восьми лет.

Среди дополнительных санкций, которые могут применить, кроме уголовной ответственности:

запрет на въезд на территорию Украины на определенный срок;

депортация из Украины (если границу незаконно пересек иностранец);

отказ в получении разрешительных документов, в частности визы и вида на жительство.

Напомним, наличие рабочей визы стран ЕС не дает права на выезд из Украины. Ограничения не касаются только отдельных категорий военнообязанных, которые не подлежат призыву.

Также мы сообщали, что въехать в Молдову теперь смогут только водители, которые имеют сертификат технического осмотра. Без этого документа на границе не пропустят ни одно транспортное средство.