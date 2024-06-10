Мобілізація в Україні — яке покарання загрожує за брехню під час оновлення даних

Військовозобов'язані оновлюють дані у ТЦК. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Після набрання чинності закону про мобілізацію усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язали оновити свої військово-облікові дані. Зробити це треба до 16 липня 2024 року. Оновити інформацію про себе можна у ТЦК, ЦНАП або через застосунок "Резерв+".

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Як каратимуть за надання неправдивої інформації при оновленні даних, розповіла заступник міністра оборони Катерина Черногоренко. Пише АрміяInform.

Так, варто зауважити, що надання неправдивих відомостей про себе під час оновлення військово-облікових даних є порушенням правил військового обліку. Адже зобов'язання військовозобов'язаних осіб вчасно подавати актуальну інформацію про себе та про зміни, які відбулися.

Як наголосила Черногоренко, за систематичне порушення військового обліку загрожує адміністративна відповідальність.

"Щодо порушення правил військового обліку. Ця стаття не є новою, вона завжди була адміністративним правопорушенням. Вона не є нововведенням. Для громадян завжди було зобов’язання мати актуальні дані в ТЦК та СП. І якщо громадяни не оновлювали дані, то була адміністративна відповідальність", — пояснила Катерина Черногоренко.

Відповідно до нового закону №3696-IX, за порушення правил військового обліку відповідальність посилили. Тож, за новою редакцією ст. 210 КУпАП, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 17 000 до 25 500 грн.

Раніше ми повідомляли, як каратимуть чоловіків, які не з'явилися у ТЦК після вручення повістки.

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