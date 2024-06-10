Мобилизация в Украине — какое наказание грозит за ложь при обновлении данных

Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

После вступления в силу закона о мобилизации всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязали обновить свои военно-учетные данные. Сделать это нужно до 16 июля 2024 года. Обновить информацию о себе можно в ТЦК, ЦПАУ или через "Резерв+".

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Как будут наказываться за предоставление ложной информации при обновлении данных, рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, пишет АрміяInform.

Так, следует отметить, что предоставление ложных сведений о себе при обновлении военно-учетных данных — это нарушение правил военного учета. Ведь обязательства военнообязанных лиц вовремя представлять актуальную информацию о себе и о произошедших изменениях.

Как подчеркнула Черногоренко, за систематическое нарушение военного учета грозит административная ответственность.

"О нарушении правил военного учета. Эта статья не новая, она всегда была административным правонарушением. Она не является нововведением. Для граждан всегда было обязательство иметь актуальные данные в ТЦК и СП. И если граждане не обновляли данные, то была административная ответственность", — объяснила Екатерина Черногоренко.

Согласно новому закону №3696-IX, за нарушение правил военного учета ответственность ужесточили. Потому, по новой редакции ст. 210 КУоАП, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период влечет наложение штрафа от 17 000 до 25 500 грн.

Ранее мы сообщали, как будут наказывать мужчин, не явившихся в ТЦК после вручения повестки.

Напомним, мы писали, как исправить несоответствие данных в бумажных документах и реестре "Оберіг".

Также мы информировали, можно ли обновить данные не по месту прописки.