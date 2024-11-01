Звільнення з ЗСУ - інструкція, як правильно це зробити

Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовець може комісуватися зі Збройних сил України тільки через проходження військово-лікарської комісії. Крім того, аби військового не записати у втікачі, він має обов’язково подати рапорт про звільнення на підставі рішення ВЛК.

Про це йдеться у матеріалі "УП. Життя".

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Для ВЛК потрібне направлення

Потрапити на військово-лікарську комісію, яка є необхідним етапом для комісування військовослужбовця, він сам по собі не може — потрібне направлення, яке виписується після того, яка лікування у медичних закладах не приносить результату.

"Військовий приїжджає в медичний заклад за направленням. Спочатку проводиться обстеження, встановлюється діагноз і ступінь його важкості. Далі проходить стаціонарне лікування, за потреби — операція. А потім проводиться ВЛК, де комісія за медичними показниками визначає: буде продовження лікування, відпустка за станом здоров'я, реабілітація, повернення до служби чи звільнення", — пояснила юристка Правозахисної групи "Січ" Ксенія Онищенко.

Також військовий не може обрати заклад для проходження ВЛК самостійно.

Обов’язково треба подати рапорт

Після того як керівництво ВЛК ухвалює рішення про непридатність військовослужбовця до служби в ЗСУ, він має надати письмовий рапорт командиру своєї військової частини.

Без цього рапорту відсутність військовослужбовця у частині можуть зарахувати як СЗЧ (самовільне залишення частини).

Нагадаємо, ми називали причини, за якими можна законно звільнитися із ЗСУ під час війни.

Також ми повідомляли про те, які виплати отримує військовослужбовець під час звільнення з військової служби.