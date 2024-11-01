Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як комісуватися із ЗСУ і не потрапити у втікачі arrow

Як комісуватися із ЗСУ і не потрапити у втікачі

1 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Звільнення з ЗСУ - інструкція, як правильно це зробити
Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець може комісуватися зі Збройних сил України тільки через проходження військово-лікарської комісії. Крім того, аби військового не записати у втікачі, він має обов’язково подати рапорт про звільнення на підставі рішення ВЛК.

Про це йдеться у матеріалі "УП. Життя".

Читайте також:

Для ВЛК потрібне направлення

Потрапити на військово-лікарську комісію, яка є необхідним етапом для комісування військовослужбовця, він сам по собі не може — потрібне направлення, яке виписується після того, яка лікування у медичних закладах не приносить результату.

"Військовий приїжджає в медичний заклад за направленням. Спочатку проводиться обстеження, встановлюється діагноз і ступінь його важкості. Далі проходить стаціонарне лікування, за потреби — операція. А потім проводиться ВЛК, де комісія за медичними показниками визначає: буде продовження лікування, відпустка за станом здоров'я, реабілітація, повернення до служби чи звільнення", — пояснила юристка Правозахисної групи "Січ"  Ксенія Онищенко.

Також військовий не може обрати заклад для проходження ВЛК самостійно.

Обов’язково треба подати рапорт

Після того як керівництво ВЛК ухвалює рішення про непридатність військовослужбовця до служби в ЗСУ, він має надати письмовий рапорт командиру своєї військової частини.

Без цього рапорту відсутність військовослужбовця у частині можуть зарахувати як СЗЧ (самовільне залишення частини).

Нагадаємо, ми називали причини, за якими можна законно звільнитися із ЗСУ під час війни.

Також ми повідомляли про те, які виплати отримує військовослужбовець під час звільнення з військової служби.

військовослужбовці ВЛК ЗСУ військові звільнення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:59 ГУР здійснило масштабну DDoS-атаку на російські банки у Криму

20:35 Дружина Андрія П'ятова подала на розлучення після 19 років шлюбу

20:20 Синоптики попередили про негоду завтра — до чого готуватися

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

20:05 Найбюджетніший смартфон від Samsung — скільки коштує Galaxy A06

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

20:00 Як комісуватися із ЗСУ і не потрапити у втікачі

19:57 Удар по поліції в Харкові — в МВС заявили про загиблого

19:39 У Сумах пролунав вибух, — ЗМІ

19:32 США оголосили новий пакет допомоги Україні — що у списку

19:32 Підземна пастка — в Одесі врятували дикого звіра, фото

20:59 ГУР здійснило масштабну DDoS-атаку на російські банки у Криму

20:35 Дружина Андрія П'ятова подала на розлучення після 19 років шлюбу

20:20 Синоптики попередили про негоду завтра — до чого готуватися

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

20:05 Найбюджетніший смартфон від Samsung — скільки коштує Galaxy A06

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

20:00 Як комісуватися із ЗСУ і не потрапити у втікачі

19:57 Удар по поліції в Харкові — в МВС заявили про загиблого

19:39 У Сумах пролунав вибух, — ЗМІ

19:32 США оголосили новий пакет допомоги Україні — що у списку

19:32 Підземна пастка — в Одесі врятували дикого звіра, фото

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні