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Как комиссоваться из ВСУ и не попасть в беглецы

1 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение из ВСУ – инструкция, как правильно это сделать
Военнослужащий проходит ВВК. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащий может комиссироваться из Вооруженных сил Украины только через прохождение военно-врачебной комиссии. Кроме того, чтобы военного не записать в беглецы, он должен подать рапорт об увольнении на основании решения ВВК.

Об этом говорится в материале "УП. Життя".

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Для ВВК нужно направление

Попасть на военно-врачебную комиссию, которая является необходимым этапом для комиссирования военнослужащего, он сам по себе не может — нужно направление, которое выписывается после того, как лечение в медицинских учреждениях не принесет результата.

"Военный приезжает в медицинское учреждение по направлению. Сначала проводится обследование, устанавливается диагноз и степень его тяжести. Далее проходит стационарное лечение, при необходимости — операция. А затем проводится ВВК, где комиссия по медицинским показателям определяет: будет продолжение лечения, отпуск по состоянию здоровье, реабилитация, возвращение в службу или увольнение", — объяснила юрист Правозащитной группы "Січ" Ксения Онищенко.

Также военный не может выбрать заведение для прохождения ВВК самостоятельно.

Обязательно нужно подать рапорт

После того, как руководство ВВК принимает решение о непригодности военнослужащего к службе в ВСУ, он должен предоставить письменный рапорт командиру своей воинской части.

Без этого рапорта отсутствие военнослужащего в части могут быть отнесены как СОЧ (самовольное оставление части).

Напомним, мы называли причины, по которым можно законно уволиться с ВСУ во время войны.

Также мы сообщали о том, какие выплаты получает военнослужащий при увольнении с военной службы.

военнослужащие ВВК ВСУ военные увольнение

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