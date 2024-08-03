Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як коректно оскаржити відмову у звільненні з військової служби — пояснення юристів arrow

Як коректно оскаржити відмову у звільненні з військової служби — пояснення юристів

3 серпня 2024 16:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як оскаржити відмову у звільненні з військової служби
Військовозобов'язаний пише заяву. Фото: ООТЦК та СП, Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для звільнення зі служби військовослужбовець має подати рапорт про бажання звільнитись та всі необхідні документи, що підтверджують причину. У разі відмови рекомендується звертатися до адміністративного суду.

Про це повідомив юрист приватного адвокатського об’єднання Сергій Ланкін в інтерв'ю для Вікна.

Читайте також:

Як оскаржити відмову у звільненні

Існує чимало підстав для звільнення зі служби: досягнення граничного віку, сімейні обставини або у зв'язку зі станом здоров'я.

Юрист розповів, що військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, мають подати рапорти та документи, які підтверджують підстави для звільнення. Проте бувають випадки, коли військовослужбовцю відмовляють у звільненні і найчастіше проблема виникає на етапі подачі рапорту.

За словами Ланкіна, це пов'язано з тим, що такий рапорт може бути проігнорований або у звільненні може бути відмовлено, навіть якщо військовослужбовець надасть усі необхідні документи, які підтверджують законні підстави для цієї процедури.

"Нерідко такі ситуації обумовлені конфліктом з командуванням військової частини", — зазначив юрист.

Він додав, що практика двох років повномасштабної війни показала: ефективним методом оскарження неправомірної відмови у звільненні з військової служби є подача позовної заяви до адміністративного суду з вимогою зобов’язати військову частину розглянути рапорт по суті та звільнити військовослужбовця.

"Цікаво, що в деяких випадках військові частини погоджуються звільнити військовослужбовця до винесення рішення суду, лише за фактом подачі позову до суду", — зауважив Ланкін.

Які документи потрібно мати для звільнення

Ланків наголосив, що для звільнення з військової служби особа повинна подати рапорт про бажання звільнитися, який має містити таку інформацію:

  • підставу звільнення з військової служби;
  • думку військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;
  • ТЦК та СП до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Також до рапорту бажано додати документи, які підтверджують підстави для звільнення з військової служби. Вони безпосередньо залежать від підстави звільнення.

Наприклад, у випадку звільнення у зв’язку із сімейними обставинами потрібно надати:

  • документи, що підтверджують спорідненість (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо) ;
  • документи про стан здоров’я родича військовослужбовця (довідка МСЕК та пенсійне посвідчення у зв’язку з інвалідністю, довідка дитини з інвалідністю).

У разі звільнення за станом здоров’я потрібно надати копію висновку ВЛК про непридатність до військової служби. Якщо ж причиною звільнення є загибель або зникнення безвісти
родича-військовослужбовця під час повномасштабного вторгнення потрібно подати:

  • копія сповіщення з ТЦК;
  • копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від правоохоронних органів;
  • документи, що можуть підтвердити спорідненість військовослужбовця та родича.

Ланкін порадив перед початком збору документів звертатися до юристів, оскільки наразі немає визначеного законодавством переліку, який надає можливість звільнитись з військової служби

Також важливі новини дня по темі:

суд звільнення мобілізація демобілізація рапорт військовослужбовці військова служба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:11 Як коректно оскаржити відмову у звільненні з військової служби — пояснення юристів

16:04 Суд відмовився розблокувати банківську картку працівника телемарафону через ТЦК — деталі справи

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

15:58 Підвищення цін в Україні — експерт пояснив, на скільки подорожчають деякі продукти

15:57 Треба ставити питання Сирському — нардеп відреагував на скандал у 80-й бригаді

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:52 В Одесі не можуть знайти підрядника для буріння артезіанської свердловини

15:48 Україна з Харлан вийшла в півфінал Олімпійських ігор

15:21 Одеський міф — очільник Львівської ОВА жорстко розкритикував Геннадія Труханова

15:15 Українські військові знищили російський "Солнцепьок" — ефектне відео

15:15 Росія вдарила авіабомбою по околицях Харкова

16:11 Як коректно оскаржити відмову у звільненні з військової служби — пояснення юристів

16:04 Суд відмовився розблокувати банківську картку працівника телемарафону через ТЦК — деталі справи

15:58 Підвищення цін в Україні — експерт пояснив, на скільки подорожчають деякі продукти

15:57 Треба ставити питання Сирському — нардеп відреагував на скандал у 80-й бригаді

15:52 В Одесі не можуть знайти підрядника для буріння артезіанської свердловини

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:48 Україна з Харлан вийшла в півфінал Олімпійських ігор

15:21 Одеський міф — очільник Львівської ОВА жорстко розкритикував Геннадія Труханова

15:15 Українські військові знищили російський "Солнцепьок" — ефектне відео

15:15 Росія вдарила авіабомбою по околицях Харкова

14:56 Переведення в іншу частину обмежено придатних після поранення — чи можливо це

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі