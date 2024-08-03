Мобілізація в Україні — як оскаржити відмову у звільненні з військової служби

Військовозобов'язаний пише заяву. Фото: ООТЦК та СП, Facebook

Для звільнення зі служби військовослужбовець має подати рапорт про бажання звільнитись та всі необхідні документи, що підтверджують причину. У разі відмови рекомендується звертатися до адміністративного суду.

Про це повідомив юрист приватного адвокатського об’єднання Сергій Ланкін в інтерв'ю для Вікна.

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Як оскаржити відмову у звільненні

Існує чимало підстав для звільнення зі служби: досягнення граничного віку, сімейні обставини або у зв'язку зі станом здоров'я.

Юрист розповів, що військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, мають подати рапорти та документи, які підтверджують підстави для звільнення. Проте бувають випадки, коли військовослужбовцю відмовляють у звільненні і найчастіше проблема виникає на етапі подачі рапорту.

За словами Ланкіна, це пов'язано з тим, що такий рапорт може бути проігнорований або у звільненні може бути відмовлено, навіть якщо військовослужбовець надасть усі необхідні документи, які підтверджують законні підстави для цієї процедури.

"Нерідко такі ситуації обумовлені конфліктом з командуванням військової частини", — зазначив юрист.

Він додав, що практика двох років повномасштабної війни показала: ефективним методом оскарження неправомірної відмови у звільненні з військової служби є подача позовної заяви до адміністративного суду з вимогою зобов’язати військову частину розглянути рапорт по суті та звільнити військовослужбовця.

"Цікаво, що в деяких випадках військові частини погоджуються звільнити військовослужбовця до винесення рішення суду, лише за фактом подачі позову до суду", — зауважив Ланкін.

Які документи потрібно мати для звільнення

Ланків наголосив, що для звільнення з військової служби особа повинна подати рапорт про бажання звільнитися, який має містити таку інформацію:

підставу звільнення з військової служби;

думку військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

ТЦК та СП до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Також до рапорту бажано додати документи, які підтверджують підстави для звільнення з військової служби. Вони безпосередньо залежать від підстави звільнення.

Наприклад, у випадку звільнення у зв’язку із сімейними обставинами потрібно надати:

документи, що підтверджують спорідненість (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо) ;

документи про стан здоров’я родича військовослужбовця (довідка МСЕК та пенсійне посвідчення у зв’язку з інвалідністю, довідка дитини з інвалідністю).

У разі звільнення за станом здоров’я потрібно надати копію висновку ВЛК про непридатність до військової служби. Якщо ж причиною звільнення є загибель або зникнення безвісти

родича-військовослужбовця під час повномасштабного вторгнення потрібно подати:

копія сповіщення з ТЦК;

копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від правоохоронних органів;

документи, що можуть підтвердити спорідненість військовослужбовця та родича.

Ланкін порадив перед початком збору документів звертатися до юристів, оскільки наразі немає визначеного законодавством переліку, який надає можливість звільнитись з військової служби