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Как корректно обжаловать отказ в увольнении с военной службы — объяснение юристов

3 августа 2024 16:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как обжаловать отказ в увольнении с военной службы
Военнообязанный пишет заявление. Фото: ООТЦК и СП, Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для увольнения со службы военнослужащий должен подать рапорт о желании уволиться и все необходимые документы, подтверждающие причину. В случае отказа рекомендуется обращаться в административный суд.

Об этом сообщил юрист частного адвокатского объединения Сергей Ланкин в интервью Окну.

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Есть немало оснований для увольнения со службы: достижение предельного возраста, семейные обстоятельства или в связи с состоянием здоровья.

Юрист рассказал, что военнослужащие, желающие уволиться с военной службы, должны подать рапорты и документы, подтверждающие основания для увольнения. Однако бывают случаи, когда военнослужащему отказывают в увольнении и зачастую проблема возникает на этапе подачи рапорта.

По словам Ланкина, это связано с тем, что такой рапорт может быть проигнорирован или в увольнении может быть отказано, даже если военнослужащий предоставит все необходимые документы, подтверждающие законные основания для этой процедуры.

"Нередко такие ситуации обусловлены конфликтом с командованием воинской части", — отметил юрист.

Он добавил, что практика двух лет полномасштабной войны показала: эффективным методом обжалования неправомерного отказа в увольнении с военной службы является подача искового заявления в административный суд с требованием обязать воинскую часть рассмотреть рапорт по существу и уволить военнослужащего.

"Интересно, что в некоторых случаях воинские части соглашаются уволить военнослужащего до вынесения решения суда, только по факту подачи иска в суд", — отметил Ланкин.

Какие документы нужно иметь для увольнения

Ланков подчеркнул, что для увольнения с военной службы лицо должно подать рапорт о желании уволиться, который должен содержать следующую информацию:

  • основание увольнения с военной службы;
  • мнение военнослужащего о его желании проходить службу в военном резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;
  • ТЦК и СП, к которому должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Также в рапорт желательно добавить документы, подтверждающие основания для увольнения с военной службы. Они напрямую зависят от основания увольнения.

Например, в случае увольнения в связи с семейными обстоятельствами нужно предоставить:

  • документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.);
  • документы о состоянии здоровья родственника военнослужащего (справка МСЭК и пенсионное удостоверение по инвалидности, справка ребенка с инвалидностью).

В случае увольнения по состоянию здоровья следует предоставить копию выводу ВЛК о непригодности к военной службе. Если же причиной увольнения является гибель или пропасть без вести
родственника-военнослужащего во время полномасштабного вторжения нужно подать:

  • копия оповещения по ТЦК;
  • копия выписки из Единого реестра досудебных расследований от правоохранительных органов;
  • документы, которые могут подтвердить родство военнослужащего и родственника.

Ланкин посоветовал перед началом сбора документов обращаться к юристам, поскольку пока нет определенного законодательством перечня, позволяющего уволиться с военной службы

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