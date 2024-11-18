Перелік документів для оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Чоловік на інвалідному візку. Фото: УНІАН

В Україні статус особи з інвалідністю надають особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії чи каліцтва або ж внаслідок хвороби під час участі в бойових діях та заходах із забезпечення національної безпеки й оборони у війні проти Росії. Їм передбачні пільги та виплати, проте, щоб отримати такий статус, потрібно виконати кілька дій.

Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни пораненим військовослужбовцям читайте далі на Новини.LIVE

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Які документи потрібні для оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

заява про надання статусу особи з інвалідністю за затвердженою формою;

довідка МСЕК про групу та причину інвалідності;

документи про безпосередню участь у заходах з оборони України;

довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією росії проти України;

якщо особа брала участь в обороні України як член ДФТГ — контракт добровольця територіальної оборони;

фото 3х4;

копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Документи потрібно подати через будь-який ЦНАП до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики.

Важливо, що після лікування ВЛК має встановити причинний зв'язок між травмою, яку отримав військовослужбовець та військовою службою. Начальник госпіталю, де особа отримувала лікування, або ж командир військової частини має видати направлення на ВЛК. Під час формування направлення враховують Довідку про обставини травми, яку командир військової частини має видати у двох примірниках — для ВЛК та для особової справи військовослужбовця.

Які документи може запитувати ВЛК

Крім направлення та Довідки про обставини травми, військово-лікарська комісія може попросити медичну картку, військовий квиток, фото 3х4 без головного убору.

Що робити, якщо не дають направлення на ВЛК

У такому разі треба звернутися до командира військової частини з письмовим рапортом. До них можна додати медичні документи, які підтверджують факт поранення та лікування.

Рапорт треба надіслати на адресу військової частини цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення чи передати особисто в руки.

Якщо особа подає рапорт особисто, потрібно підготувати два примірники і попросити у військової частини поставити підпис і печатку на другому примірнику для підтвердження його прийняття. Це буде документальним підтвердженням того, що особа подала рапорт.

Які подальші дії має зробити ВЛК

У випадку, коли ВЛК підтвердила причинний зв'язок поранення з військовою службою, там надалі приймають постанову про це та оформлюють протокол засідання.

Обов'язково потрібно перевірити чи містить висновок ВЛК наступне формулювання: "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини" чи "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби".

Якщо вже на даному етапі ВЛК встановила непридатність до військової служби, то особа може демобілізуватися.

Надалі після ВЛК треба пройти медико-соціальну експертизу для встановлення інвалідності, яку проводить МСЕК за направленням ВЛК. Строк її проведення — протягом 3 робочих днів після того, як МСЕК отримає направлення від ВЛК.

Які документи має розглянути МСЕК для встановлення причинного зв'язку інвалідності з пораненням

медичні документи про звернення за медичною допомогою із зазначенням обставин поранення;

документи про безпосередню участь у заходах з оборони України.

Документи щодо лікування можна отримати від госпіталю, в якому особа отримувала лікування — це може бути медична карта, епікриз, висновки спеціалістів, результати досліджень тощо. До них також слід докласти Довідку про обставини травми, яку видала військова частина.

Крім того, документами про безпосередню участь у заходах з оборони України можуть бути:

витяг із наказу по стройовій частині щодо зарахування військовослужбовця до в/ч;

витяг із бойового розпорядження;

витяги (копії) бойових донесень, журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки), вахтових журналів, польотних листів, матеріалів розслідувань щодо поранень;

довідка про безпосередню участь у заходах з оборони України (зразок можна завантажити за цим посиланням).

МСЕК має провести огляд та після цього оформить акт огляду та протокол засідання. Надалі у разі підтвердження ознак інвалідності МСЕК видає довідку та індивідуальну програму реабілітації.

Чи може МСЕК встановити інвалідність без присутності особи

Так, може, якщо особа не здатна прибути на огляд. Крім того, під час воєнного стану будь-яка МСЕК може встановити інвалідність і це не залежить від місця реєстрації військовозобов'язаного.

Коли збір документів, їх надання та медичні огляди завершено, то

місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики не пізніше ніж через 10 днів приймає рішення про надання цього статусу.

Потім мають видати посвідчення з написом "Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни" та нагрудний знак "Ветеран війни — особа з інвалідністю внаслідок війни".



Нагадаємо, громадяни, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на пільги від держави. Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зміни в проведенні експертизи на інвалідність.