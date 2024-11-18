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Как оформить статус лица с инвалидностью в результате войны

18 ноября 2024 09:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Список документов для оформления статуса лица с инвалидностью в результате войны
Мужчина на инвалидной коляске. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине статус лица с инвалидностью предоставляют лицам, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья или вследствие болезни во время участия в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в войне против России. Им предсказуемы льготы и выплаты, однако, чтобы получить такой статус, нужно выполнить несколько действий.

Как получить статус лица с инвалидностью в результате войны раненым военнослужащим читайте дальше на Новини.LIVE

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Какие документы необходимы для оформления статуса лица с инвалидностью в результате войны

  • заявление о предоставлении статуса лица с инвалидностью по утвержденной форме;
  • справка МСЭК о группе и причине инвалидности;
  • документы о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины;
  • справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины;
  • если лицо участвовало в обороне Украины как член ДФТГ — контракт добровольца территориальной обороны;
  • фото 3х4;
  • копии паспорта и идентификационного кода

Документы нужно подать через любой ЦПАП в местное структурное подразделение по ветеранской политике.

Важно, что после лечения ВВК должна установить причинную связь между травмой, полученной военнослужащим и военной службой. Начальник госпиталя, где лицо получало лечение, или командир воинской части должен выдать направление на ВВК. При формировании направления учитывают Справку об обстоятельствах травмы, которую командир воинской части должен издать в двух экземплярах — для ВВК и личного дела военнослужащего.

Какие документы может запрашивать ВВК

Кроме направления и справки об обстоятельствах травмы, военно-врачебная комиссия может попросить медицинскую карточку, военный билет, фото 3х4 без головного убора.

Что делать, если не дают направление на ВВК

В таком случае следует обратиться к командиру воинской части с письменным рапортом. К ним можно добавить медицинские документы, подтверждающие факт ранения и лечения.

Рапорт следует отправить в адрес воинской части ценным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении или передать лично в руки.

Если лицо представляет рапорт лично, нужно подготовить два экземпляра и попросить у воинской части поставить подпись и печать на втором экземпляре для подтверждения его принятия. Это будет документальным подтверждением того, что человек подал рапорт.

Какие дальнейшие действия предпримет ВВК

В случае, когда ВВК подтвердила причинную связь ранения с военной службой, там принимают постановление об этом и оформляют протокол заседания.

Обязательно нужно проверить содержит ли заключение ВЛК следующую формулировку: "Ранение (контузия, травма, увечье), ДА, связанное с защитой Родины" или "Ранение (контузия, травма, увечье), ДА, связанное с выполнением обязанностей военной службы".

Если на данном этапе ВВК установила непригодность к военной службе, то лицо может демобилизоваться.

В дальнейшем после ВВК следует пройти медико-социальную экспертизу для установления инвалидности, которую проводит МСЭК по направлению ВВК. Срок ее проведения — в течение 3 рабочих дней после того, как МСЭК получит направление от ВВК.

Какие документы должны рассмотреть МСЭК для установления причинной связи инвалидности с ранением

  • медицинские документы об обращении за медицинской помощью с указанием обстоятельств ранения;
  • документы о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины.

Документы по лечению можно получить от госпиталя, где лицо получало лечение — это может быть медицинская карта, эпикриз, выводы специалистов, результаты исследований и т.д. К ним также следует приложить Справку об обстоятельствах травмы, выданной военной частью.

Кроме того, документами о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины могут быть:

  • выписка из приказа по строевой части о причислении военнослужащего к в/ч;
  • выписка из боевого распоряжения;
  • выписки (копии) боевых донесений, журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки), вахтенных журналов, полетных листов, материалов расследований по ранениям;
  • справка о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины (образец можно скачать по этой ссылке).

МСЭК должна провести осмотр и после этого оформит акт осмотра и протокол заседания. В дальнейшем при подтверждении признаков инвалидности МСЭК выдает справку и индивидуальную программу реабилитации.

Может ли МСЭК установить инвалидность без присутствия личности

Да, может, если лицо не способно прибыть на осмотр. Кроме того, во время военного положения любая МСЭК может установить инвалидность и это не зависит от места регистрации военнообязанного.

Когда сбор документов, их предоставление и медицинские осмотры завершены, то
местное структурное подразделение по вопросам ветеранской политики не позднее чем через 10 дней принимает решение о предоставлении этого статуса.

Затем должны выдать удостоверение с надписью "Удостоверение личности с инвалидностью в результате войны" и нагрудный знак "Ветеран войны — лицо с инвалидностью в результате войны".

Напомним, граждане, имеющие статус лица с инвалидностью в результате войны имеют право на льготы от государства. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал изменения в проведении экспертизы по инвалидности.

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