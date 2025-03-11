Як оплатити штраф за порушення військового обліку за кордоном
Українці отримають можливість сплачувати штрафи за порушення військового обліку онлайн через додаток "Резерв+". Це стане можливим без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Українці за кордоном зможуть оплатити штраф онлайн
За словами Черногоренко, це стане можливим завдяки застосунку "Резерв+" та законопроєкту 12093, який спрощує процес і усуває бюрократичні перепони.
Це нововведення дозволить сплачувати штрафи всього за кілька кліків та отримати знижку 50%, як і у випадку з штрафами за порушення ПДР.
"Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку", — пояснила вона, додавши, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі.
Черногоренко також зазначила, що нова система буде доступна й для українців, які перебувають за кордоном.
"Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами", — зазначила вона.
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