Як оплатити штраф за порушення військового обліку за кордоном

Застосунок "Резерв+" в Україні. Фото: ukranews.com

Українці отримають можливість сплачувати штрафи за порушення військового обліку онлайн через додаток "Резерв+". Це стане можливим без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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За словами Черногоренко, це стане можливим завдяки застосунку "Резерв+" та законопроєкту 12093, який спрощує процес і усуває бюрократичні перепони.

Це нововведення дозволить сплачувати штрафи всього за кілька кліків та отримати знижку 50%, як і у випадку з штрафами за порушення ПДР.

"Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку", — пояснила вона, додавши, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі.

Черногоренко також зазначила, що нова система буде доступна й для українців, які перебувають за кордоном.

"Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами", — зазначила вона.

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