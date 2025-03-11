Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як оплатити штраф за порушення військового обліку за кордоном arrow

Як оплатити штраф за порушення військового обліку за кордоном

11 березня 2025 23:54
Анастасія Писаненко - редактор
Як оплатити штраф за порушення військового обліку за кордоном
Застосунок "Резерв+" в Україні. Фото: ukranews.com
Анастасія Писаненко - редактор

Українці отримають можливість сплачувати штрафи за порушення військового обліку онлайн через додаток "Резерв+". Це стане можливим без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Українці за кордоном зможуть оплатити штраф онлайн

За словами Черногоренко, це стане можливим завдяки застосунку "Резерв+" та законопроєкту 12093, який спрощує процес і усуває бюрократичні перепони.

Це нововведення дозволить сплачувати штрафи всього за кілька кліків та отримати знижку 50%, як і у випадку з штрафами за порушення ПДР.

"Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку", — пояснила вона, додавши, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі.

Черногоренко також зазначила, що нова система буде доступна й для українців, які перебувають за кордоном.

"Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами", — зазначила вона.

Нагадаємо, ми раніше писали  про те, що ухилянтам можуть зробити знижку на штрафи від ТЦК.

Також ми повідомляли про те, що 17-річним юнакам можуть загрожувати шалені штрафи від ТЦК.

штрафи військовий облік мобілізація війна в Україні резерв
Реклама
Реклама
Реклама