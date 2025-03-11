Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как оплатить штраф за нарушение воинского учета за рубежом arrow

Как оплатить штраф за нарушение воинского учета за рубежом

11 марта 2025 23:54
Анастасия Писаненко - редактор
Как оплатить штраф за нарушение воинского учета за рубежом
Приложение "Резерв+" в Украине. Фото: ukranews.com
Анастасия Писаненко - редактор

Украинцы получат возможность платить штрафы за нарушение воинского учета онлайн через приложение "Резерв+". Это станет возможным без необходимости посещать территориальные центры комплектования.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Украинцы за рубежом смогут оплатить штраф онлайн

По словам Черногоренко, это станет возможным благодаря приложению "Резерв+" и законопроекту 12093, который упрощает процесс и устраняет бюрократические преграды.

Это нововведение позволит оплачивать штрафы всего за несколько кликов и получить скидку 50%, как и в случае со штрафами за нарушение ПДД.

"Вы делаете это в несколько кликов прямо в своем приложении", — пояснила она, добавив, что сразу после оплаты можно обновить свои данные в реестре.

Черногоренко также отметила, что новая система будет доступна и для украинцев, которые находятся за рубежом.

"Собственно, украинские граждане, которые за рубежом, также могут обновить свои данные, оплатить штраф дистанционно и не иметь проблем с документами", — отметила она.

Напомним, мы ранее писали о том, что уклонистам могут сделать скидку на штрафы от ТЦК.

Также мы сообщали о том, что 17-летним юношам могут грозить сумасшедшие штрафы от ТЦК.

штрафы военный учет мобилизация война в Украине резерв
Реклама
Реклама
Реклама