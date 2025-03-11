Как оплатить штраф за нарушение воинского учета за рубежом

Приложение "Резерв+" в Украине. Фото: ukranews.com

Украинцы получат возможность платить штрафы за нарушение воинского учета онлайн через приложение "Резерв+". Это станет возможным без необходимости посещать территориальные центры комплектования.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

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По словам Черногоренко, это станет возможным благодаря приложению "Резерв+" и законопроекту 12093, который упрощает процесс и устраняет бюрократические преграды.

Это нововведение позволит оплачивать штрафы всего за несколько кликов и получить скидку 50%, как и в случае со штрафами за нарушение ПДД.

"Вы делаете это в несколько кликов прямо в своем приложении", — пояснила она, добавив, что сразу после оплаты можно обновить свои данные в реестре.

Черногоренко также отметила, что новая система будет доступна и для украинцев, которые находятся за рубежом.

"Собственно, украинские граждане, которые за рубежом, также могут обновить свои данные, оплатить штраф дистанционно и не иметь проблем с документами", — отметила она.

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