Як отримати відстрочку освітянам — що кажуть у Міноборони

Як отримати відстрочку освітянам — що кажуть у Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 05:00
Відстрочки для освітян в Резерв+ - як отримати
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Влітку 2025 року у застосунку "Резерв+" додали новий тип відстрочок. Відтепер їх можуть отримати наукові, наукові-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.

Про це повідомляли у Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Які умови для отримання відстрочки освітянам та як це зробити в "Резерв+"

Для того, щоб отримати відстрочку, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти мають бути такі дані:

  • відмітка про основне місце роботи;
  • зарплатна ставка не менше 0,75;
  • відмітка про належність до кадрової групи освітнього процесу (вища, фахова передвища, професійна освіта) або адміністративна посада, що відноситься до викладацької категорії.

Процедура подання запиту на відстрочку є нескладною: на головному екрані застосунку "Резерв+" потрібно натиснути на значок із трьома крапками, обрати опцію "Подати запит на відстрочку" та визначити відповідну категорію. Після цього користувач отримає сповіщення з результатом розгляду.

У разі якщо посада працівника закладу освіти відповідає всім зазначеним вимогам, але відстрочка через "Резерв+" не оформлюється, слід звернутися до навчального закладу. Там мають перевірити і за необхідності оновити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Нагадаємо, днями Кабмін ухвалив рішення, за рахунок чого критичні важливі підприємства можуть тепер оформити відстрочку для своїх працівників утричі швидше.

Також ми писали, як зміняться правила бронювання у 2026 році.

мобілізація документи війна в Україні відстрочка Бронь від мобілізації Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
