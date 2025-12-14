Відстрочки для освітян в Резерв+ - як отримати

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Влітку 2025 року у застосунку "Резерв+" додали новий тип відстрочок. Відтепер їх можуть отримати наукові, наукові-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.

Про це повідомляли у Міністерстві оборони України.

Які умови для отримання відстрочки освітянам та як це зробити в "Резерв+"

Для того, щоб отримати відстрочку, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти мають бути такі дані:

відмітка про основне місце роботи;

зарплатна ставка не менше 0,75;

відмітка про належність до кадрової групи освітнього процесу (вища, фахова передвища, професійна освіта) або адміністративна посада, що відноситься до викладацької категорії.

Процедура подання запиту на відстрочку є нескладною: на головному екрані застосунку "Резерв+" потрібно натиснути на значок із трьома крапками, обрати опцію "Подати запит на відстрочку" та визначити відповідну категорію. Після цього користувач отримає сповіщення з результатом розгляду.

У разі якщо посада працівника закладу освіти відповідає всім зазначеним вимогам, але відстрочка через "Резерв+" не оформлюється, слід звернутися до навчального закладу. Там мають перевірити і за необхідності оновити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

