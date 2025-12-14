Видео
Главная Мобилизация Как получить отсрочку педагогам — что говорят в Минобороны

Как получить отсрочку педагогам — что говорят в Минобороны

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 05:00
Отсрочки для педагогов в Резерв+ - как получить
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Летом 2025 года в приложении "Резерв+" добавили новый тип отсрочек. Отныне их могут получить научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций. 

Об этом сообщали в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Какие условия для получения отсрочки педагогам и как это сделать в "Резерв+"

Для того, чтобы получить отсрочку, в Единой государственной электронной базе по вопросам образования должны быть следующие данные:

  • отметка об основном месте работы;
  • зарплатная ставка не менее 0,75;
  • отметка о принадлежности к кадровой группе образовательного процесса (высшее, профессиональное предвысшее, профессиональное образование) или административная должность, относящаяся к преподавательской категории.

Процедура подачи запроса на отсрочку несложная: на главном экране приложения "Резерв+" нужно нажать на значок с тремя точками, выбрать опцию "Подать запрос на отсрочку" и определить соответствующую категорию. После этого пользователь получит уведомление с результатом рассмотрения.

В случае если должность работника учебного заведения соответствует всем указанным требованиям, но отсрочка через "Резерв+" не оформляется, следует обратиться в учебное заведение. Там должны проверить и при необходимости обновить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Напомним, на днях Кабмин принял решение, за счет чего критически важные предприятия могут теперь оформить отсрочку для своих работников в три раза быстрее.

Также мы писали, как изменятся правила бронирования в 2026 году.

мобилизация документы война в Украине отсрочка Бронь от мобилизации Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
