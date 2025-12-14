Отсрочки для педагогов в Резерв+ - как получить

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Летом 2025 года в приложении "Резерв+" добавили новый тип отсрочек. Отныне их могут получить научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.

Об этом сообщали в Министерстве обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Какие условия для получения отсрочки педагогам и как это сделать в "Резерв+"

Для того, чтобы получить отсрочку, в Единой государственной электронной базе по вопросам образования должны быть следующие данные:

отметка об основном месте работы;

зарплатная ставка не менее 0,75;

отметка о принадлежности к кадровой группе образовательного процесса (высшее, профессиональное предвысшее, профессиональное образование) или административная должность, относящаяся к преподавательской категории.

Процедура подачи запроса на отсрочку несложная: на главном экране приложения "Резерв+" нужно нажать на значок с тремя точками, выбрать опцию "Подать запрос на отсрочку" и определить соответствующую категорию. После этого пользователь получит уведомление с результатом рассмотрения.

В случае если должность работника учебного заведения соответствует всем указанным требованиям, но отсрочка через "Резерв+" не оформляется, следует обратиться в учебное заведение. Там должны проверить и при необходимости обновить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Напомним, на днях Кабмин принял решение, за счет чего критически важные предприятия могут теперь оформить отсрочку для своих работников в три раза быстрее.

Также мы писали, как изменятся правила бронирования в 2026 году.