У військовозобов'язаного є два способи, щоб отримати військовий квиток, зазначає юрист

Як отримати військовий квиток — юрист назвав два способи
Згідно з чинним законодавством, всі громадяни України, які підлягають військовому обліку, мають право отримати військово-обліковий документ. Для цього існують два основні шляхи.
Про них колег з 24 Каналу проінформував юрист практики військового права Михайло Лобунько.
Як оформити військовий квиток
За його словами, громадяни можуть оформити військово-обліковий документ як офлайн, так і онлайн.
Для оформлення офлайн треба:
- підготовка документів: необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код та фотографії розміром 3х4 см. У разі відсутності попередньої реєстрації на військовому обліку може знадобитися пройти медичну комісію або надати довідку про стан здоров'я;
- звернення до ТЦК: особа пише заяву, співробітники ТЦК перевіряють надані дані, уточнюють деталі та приймають документи;
- очікування: процес оформлення військово-облікового документа може тривати до 30 днів, однак у зв'язку з воєнним станом можливі затримки;
- отримання документа: за успішним розглядом заяви особа отримує військово-обліковий документ.
Для оформлення онлайн треба:
- завантаження застосунку: необхідно встановити додаток "Резерв+" з Google Play або App Store. Для авторизації потрібен BankID або доступ через портал "Дія".
- заповнення даних: особа вказує дані про місце проживання, сімейний стан та стан здоров'я. В разі відсутності оновлення даних раніше, система може попросити надати скан-копії паспорта та ідентифікаційного коду;
- отримання витягу: перевірка інформації зазвичай займає до 7 робочих днів. Після успішного завершення перевірки особа отримує електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.
Раніше повідомлялось, що бувають випадки, коли ТЦК не видає громадянину військово-обліковий документ. Ось що робити в цьому випадку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як поскаржитися на дії ТЦК, який не віддає документи із результатами військово-лікарської комісії.
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