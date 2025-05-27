У військовозобов'язаного є два способи, щоб отримати військовий квиток, зазначає юрист

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Згідно з чинним законодавством, всі громадяни України, які підлягають військовому обліку, мають право отримати військово-обліковий документ. Для цього існують два основні шляхи.

Про них колег з 24 Каналу проінформував юрист практики військового права Михайло Лобунько.

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За його словами, громадяни можуть оформити військово-обліковий документ як офлайн, так і онлайн.

Для оформлення офлайн треба:

підготовка документів: необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код та фотографії розміром 3х4 см. У разі відсутності попередньої реєстрації на військовому обліку може знадобитися пройти медичну комісію або надати довідку про стан здоров'я;

звернення до ТЦК: особа пише заяву, співробітники ТЦК перевіряють надані дані, уточнюють деталі та приймають документи;

очікування: процес оформлення військово-облікового документа може тривати до 30 днів, однак у зв'язку з воєнним станом можливі затримки;

отримання документа: за успішним розглядом заяви особа отримує військово-обліковий документ.

Для оформлення онлайн треба:

завантаження застосунку: необхідно встановити додаток "Резерв+" з Google Play або App Store. Для авторизації потрібен BankID або доступ через портал "Дія".

заповнення даних: особа вказує дані про місце проживання, сімейний стан та стан здоров'я. В разі відсутності оновлення даних раніше, система може попросити надати скан-копії паспорта та ідентифікаційного коду;

отримання витягу: перевірка інформації зазвичай займає до 7 робочих днів. Після успішного завершення перевірки особа отримує електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.

Раніше повідомлялось, що бувають випадки, коли ТЦК не видає громадянину військово-обліковий документ. Ось що робити в цьому випадку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як поскаржитися на дії ТЦК, який не віддає документи із результатами військово-лікарської комісії.