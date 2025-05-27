У военнообязанного есть два способа, чтобы получить военный билет, отмечает юрист

Приложение Резерв+. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Согласно действующему законодательству, все граждане Украины, которые подлежат воинскому учету, имеют право получить военно-учетный документ. Для этого существуют два основных пути.

О них коллег из 24 Канала проинформировал юрист практики военного права Михаил Лобунько.

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По его словам, граждане могут оформить военно-учетный документ как офлайн, так и онлайн.

Для оформления оффлайн надо:

подготовка документов: необходимо подготовить паспорт, идентификационный код и фотографии размером 3х4 см. В случае отсутствия предварительной регистрации на воинском учете может потребоваться пройти медицинскую комиссию или предоставить справку о состоянии здоровья;

обращение в ТЦК: лицо пишет заявление, сотрудники ТЦК проверяют предоставленные данные, уточняют детали и принимают документы;

ожидание: процесс оформления военно-учетного документа может длиться до 30 дней, однако в связи с военным положением возможны задержки;

получение документа: при успешном рассмотрении заявления лицо получает военно-учетный документ.

Для оформления онлайн нужно:

загрузка приложения: необходимо установить приложение "Резерв+" из Google Play или App Store. Для авторизации нужен BankID или доступ через портал "Дія".

заполнение данных: лицо указывает данные о месте жительства, семейное положение и состояние здоровья. В случае отсутствия обновления данных ранее, система может попросить предоставить скан-копии паспорта и идентификационного кода;

получение выписки: проверка информации обычно занимает до 7 рабочих дней. После успешного завершения проверки лицо получает электронный военно-учетный документ с QR-кодом.

Ранее сообщалось, что бывают случаи, когда ТЦК не выдает гражданину военно-учетный документ. Вот что делать в этом случае.

Напомним, мы ранее писали о том, как пожаловаться на действия ТЦК, который не отдает документы с результатами военно-врачебной комиссии.