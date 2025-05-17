Ветеран пояснив, як розмови про перемовини вплинули на ставлення населення до мобілізації

Євген Дикий. Фото: dumskaya.net

Розмови про перемовини між РФ та Україною не впливають на події на фронті, але змінюють настрій людей у тилу. Доки росіяни продовжують завдавати ударів по українських військах і штурмувати позиції на передовій, багато цивільних вважають, що в мобілізації вже не має потреби, оскільки у Стамбулі скоро про щось домовляться.

Про це етері радіо NV у п'ятницю, 16 травня, заявив ветеран, директор Національного арктичного центру Євген Дикий.

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Вплив чуток про перемовини на мобілізацію

"Вони (розмови про переговори, — Ред.) розхолоджують український тил. Який сенс йти воювати, якщо лишилося буквально ось-ось — і у Стамбулі щось підпишуть. Ясно, що в останні дні, які залишилися, хай довоюють ті, хто там (на фронті, — Ред.)" — зазначив Дикий.

За його словами, такі ж настрої є у влади. Деякі члени парламенту на питання щодо приймання мобілізаційних законів відповідають, що вже не має сенсу про таке думати, адже до завершення війни лишилося геть трошки.

Також ветеран наголосив, що мета Росії від 2014 року залишається незмінною. Путін не забуває нагадувати, що метою є вирішення передумови конфлікту, а передумовою для російського диктатора було існування незалежної України.

Нагадаємо, усі, хто має статус обмежено придатних до служби, мають до 5 червня пройти повторну ВЛК. Тих, хто проігнорує цю вимогу, притягнуть до адміністративної відповідальності.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ТЦК та СП потрібно розпустити. За мобілізацію, на його думку, мають відповідати цивільні рекрутингові центри.