Ветеран объяснил, как разговоры о переговорах повлияли на отношение населения к мобилизации

Евгений Дикий. Фото: dumskaya.net

Разговоры о переговорах между РФ и Украиной не влияют на события на фронте, но меняют настроение людей в тылу. Пока россияне продолжают наносить удары по украинским войскам и штурмовать позиции на передовой, многие гражданские считают, что в мобилизации уже нет необходимости, поскольку в Стамбуле скоро о чем-то договорятся.

Об этом в эфире радио NV в пятницу, 16 мая, заявил ветеран, директор Национального арктического центра Евгений Дикий.

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"Они (разговоры о переговорах, — Ред.) расхолаживают украинский тыл. Какой смысл идти воевать, если осталось буквально вот-вот — и в Стамбуле что-то подпишут. Ясно, что в последние дни, которые остались, пусть довоюют те, кто там (на фронте, — Ред.)" — отметил Дикий.

По его словам, такие же настроения есть у власти. Некоторые члены парламента на вопрос о принятии мобилизационных законов отвечают, что уже не имеет смысла о таком думать, ведь до завершения войны осталось совсем немного.

Также ветеран отметил, что цель России с 2014 года остается неизменной. Путин не забывает напоминать, что целью является решение предпосылки конфликта, а предпосылкой для российского диктатора было существование независимой Украины.

Напомним, все, кто имеет статус ограниченно годных к службе, должны до 5 июня пройти повторную ВВК. Тех, кто проигнорирует это требование, привлекут к административной ответственности.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что ТЦК и СП нужно распустить. За мобилизацию, по его мнению, должны отвечать гражданские рекрутинговые центры.