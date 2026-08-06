Як попередні роки служби впливають на відстрочку при контракті

Курсанти та підготовка документів на контракт. Фото: Міноборони, Pexels, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Запровадження фіксованих термінів служби на 10 або 24 місяці забезпечує військовим чітке розуміння часу звільнення та тривалості подальшої відстрочки. У військовому відомстві пояснили, що попередній стаж не зменшує тривалість нового контракту, але суттєво збільшує кількість гарантованих місяців відпочинку після його успішного завершення.

Які нюанси дають право на довшу тривалість відпочинку після контракту пояснили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Чи впливає стаж до 2022 року на тривалість відстрочки військового

Час, проведений у війську за попередніми договорами, жодним чином не віднімається від нових 10 чи 24 місяців мотиваційного контракту. Тобто військовослужбовець зобов'язаний відслужити обраний новий термін повністю, навіть якщо за старим контрактом йому залишався лише рік.

Єдиний виняток із цього правила зроблено для випускників військових навчальних закладів: якщо вони ще не вичерпали обов'язковий час свого першого контракту, то новий підписується на строк, який не може бути меншим за той залишок.

Хоча минулий досвід не скорочує час перебування на посаді, він допоможе для формування тривалості майбутньої відстрочки, яка складається з базових 6 місяців та додатково нарахованого часу.

Цей бонус вираховується залежно від інтенсивності бойових завдань, дати початку служби та виду укладеного контракту. Важливо, що жодної різниці між званнями немає: формули працюють абсолютно ідентично для солдатів, сержантів та офіцерів. Також для стажу після 2022 року не має значення, служила людина за контрактом чи була призвана за мобілізацією.

Найбільші бонуси передбачені для піхотно-штурмових контрактів тривалістю 10 місяців. Якщо військовослужбовець став до лав армії у 2022 році, а у 2026 році підписав такий документ і протягом служби п'ять місяців виконував завдання на передовій, його загальна відстрочка складе 3 роки і 9 місяців.

Формула розрахунку. Фото: Міноборони України

Ця цифра утворюється з 6 місяців бази, 15 місяців за бойові виходи (по 3 місяці відпочинку за кожен місяць у бою) та ще 24 місяців за чотири роки служби від початку повномасштабного вторгнення (по 6 місяців за кожен рік).

Якщо ж інший захисник був мобілізований у 2024 році і також підписує 10-місячний штурмовий контракт у 2026 році, він гарантує собі щонайменше півтора року відстрочки (6 місяців бази та 12 місяців за два роки служби), до яких додаватимуться по 3 місяці за кожен фактичний місяць бойових завдань.

Для небойових посад, а також базових і бойових контрактів на 24 місяці діє інший алгоритм підрахунку. Офіцер, який захищає країну з 2016 року і підписує новий 24-місячний документ, після звільнення матиме мінімум 1 рік відстрочки. Вона складатиметься з 6 базових місяців та ще 6 місяців за вислугу до 2022 року (по одному місяцю за кожен з шести років).

Формула розрахунку. Фото: Міністерство оборони України

За кожні 30 днів безпосередньої участі в боях до цього додаватиметься ще по одному місяцю. За аналогічним принципом вираховується час для бійців, які уклали трирічний контракт у 2020 році і отримали його автоматичне продовження у 2023 році.

Формула розрахунку. Фото: Міноборони України

Якщо у 2026 році такий військовий перейде на 24-місячний договір, його мінімальна відстрочка складе 8 місяців (6 базових і 2 за роки служби до великої війни), плюс по одному місяцю за кожні 30 днів бойових завдань, включно з тими, що були виконані до підписання нового контракту.

Чи потрібно переукладати контракт у разі поранення

Окремо врегульовано питання зміни посад через стан здоров'я. Якщо військовослужбовець із досвідом служби з 2022 року підписує піхотно-штурмовий контракт на 10 місяців, встигає два місяці відвоювати на нулі, але зазнає поранення, після якого військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає його придатним лише для частин забезпечення, укладати новий договір не потрібно. Захисник просто дослужує залишок часу на новій посаді. Його відстрочка при цьому фіксується на рівні 36 місяців: базова піврічна норма, 6 місяців за два місяці боїв та 24 місяці за чотири роки вислуги з початку великої війни.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в застосунку "Резерв+" з'явилися нові види контрактів із чітко визначеними термінами служби та гарантованим правом на відстрочку після їхнього завершення, на які вже можна подавати заявки.

Загалом зараз під час воєнного стану українці можуть стати на захист країни двома шляхами: через мобілізацію або підписавши контракт із ЗСУ, причому кожен із цих форматів має власні особливості щодо умов і тривалості, хоча обидві категорії військовослужбовців володіють низкою спільних прав і пільг.