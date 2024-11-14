СЗЧ та дезертирство — як повернутися і залишитися на волі

Військові. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Парламент ухвалив 20 серпня закон про декриміналізацію самовільного залишення частини та дезертирства. Зокрема, це дозволяє деяким військовим уникнути покарання за такий вчинок.

За яких умов бійця можуть звільнити від відповідальності за СЗЧ та дезертирство, читайте далі на сайті Новини.LIVE.

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У якому випадку військового не покарають за СЗЧ та дезертирство

Уряд вніс зміни у Кримінальний, Кримінальний процесуальний кодекси України та у Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу". Згідно з ними, виникла можливість закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного чи обвинуваченого від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство.

Відтак, це стосується виключно тих військовослужбовців, які вперше на час дії воєнного стану самовільно залишили частину або дезертирували, проте при цьому бажають повернутися на службу.

Як повернутися на службу після СЗЧ і дезертирства

Потрібно письмово звернутися до слідчого, прокурора або суду з клопотанням про намір повернутися на службу.

Зазначимо, що стаття 401 Кримінального кодексу вказує, що на службу військові мають право повернутися як у попередню частину, так і в іншу. Зокрема, якщо військовий наважився самовільно залишити частину через небажання проходити службу у певному підрозділі, він матиме право потрапити в інший.

Крім того, знадобиться письмова згода від командира військової частини на продовження проходження військової служби, яку надалі має отримати прокурор або суд. Це обов'язково, адже без нього звільнення від відповідальності буде неможливим.

Важливо! Якщо це все відбувається на етапі досудового розслідування, тоді прокурор має подати клопотання до суду і не проводити розслідування в повному обсязі.

Що робити далі, якщо суд звільнив від відповідальності за СЗЧ

Коли суд вирішив закрити кримінальне провадження та звільнити військового від відповідальності, то він отримує три доби, щоб прибути у військову частину чи на місце служби. Разом з тим військова частина зобов'язана поновити військовослужбовця на службу.

Військовослужбовцю продовжують дію контракту чи проходження служби, а також поновлюють виплату чи видачу грошового, продовольчого, речового забезпечення, з дня прибуття до частини. Також йому поновлюють пільги та соціальні гарантії, які передбачені чинним законодавством України.

Попри це, військові, які повернулися на службу після випадку СЗЧ або дезертирства, не можуть отримувати виплати недоотриманого грошового, а також здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення. Йдеться про період, коли відомості про СЗЧ чи дезертирство були вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і до дня її продовження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував появу полегшеного способу для військових перевестися у іншу військову частину через застосунок "Армія+".

Також зазначимо, що військові, які були зараховані у розпорядження командира, мають право на грошове забезпечення.