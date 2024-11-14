Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як повернутися після СЗЧ і дезертирства без ув'язнення arrow

Як повернутися після СЗЧ і дезертирства без ув'язнення

14 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
СЗЧ та дезертирство — як повернутися і залишитися на волі
Військові. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Парламент ухвалив 20 серпня закон про декриміналізацію самовільного залишення частини та дезертирства. Зокрема, це дозволяє деяким військовим уникнути покарання за такий вчинок.

За яких умов бійця можуть звільнити від відповідальності за СЗЧ та дезертирство, читайте далі на сайті Новини.LIVE.

Читайте також:

У якому випадку військового не покарають за СЗЧ та дезертирство

Уряд вніс зміни у Кримінальний, Кримінальний процесуальний кодекси України та у Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу". Згідно з ними, виникла можливість закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного чи обвинуваченого від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство.

Відтак, це стосується виключно тих військовослужбовців, які вперше на час дії воєнного стану самовільно залишили частину або дезертирували, проте при цьому бажають повернутися на службу.

Як повернутися на службу після СЗЧ і дезертирства

Потрібно письмово звернутися до слідчого, прокурора або суду з клопотанням про намір повернутися на службу.

Зазначимо, що стаття 401 Кримінального кодексу вказує, що на службу військові мають право повернутися як у попередню частину, так і в іншу. Зокрема, якщо військовий наважився самовільно залишити частину через небажання проходити службу у певному підрозділі, він матиме право потрапити в інший. 

Крім того, знадобиться письмова згода від командира військової частини на продовження проходження військової служби, яку надалі має отримати прокурор або суд. Це обов'язково, адже без нього звільнення від відповідальності буде неможливим.

Важливо! Якщо це все відбувається на етапі досудового розслідування, тоді прокурор має подати клопотання до суду і не проводити розслідування в повному обсязі.

Що робити далі, якщо суд звільнив від відповідальності за СЗЧ

Коли суд вирішив закрити кримінальне провадження та звільнити військового від відповідальності, то він отримує три доби, щоб прибути у військову частину чи на місце служби. Разом з тим військова частина зобов'язана поновити військовослужбовця на службу. 

Військовослужбовцю продовжують дію контракту чи проходження служби, а також поновлюють виплату чи видачу грошового, продовольчого, речового забезпечення, з дня прибуття до частини. Також йому поновлюють пільги та соціальні гарантії, які передбачені чинним законодавством України.

Попри це, військові, які повернулися на службу після випадку СЗЧ або дезертирства, не можуть отримувати виплати недоотриманого грошового, а також здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення. Йдеться про період, коли відомості про СЗЧ чи дезертирство були вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і до дня її продовження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував появу полегшеного способу для військових перевестися у іншу військову частину через застосунок "Армія+".

Також зазначимо, що військові, які були зараховані у розпорядження командира, мають право на грошове забезпечення.

суд ЗСУ дезертир СЗЧ українські військові

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:30 Офіцер відмовився від служби через хвору дитину — вирок суду

21:10 Син Віталія Кличка отримав дебютний виклик у збірну України

21:06 Ексначальника СБУ Харківщини Дудіна випустили під заставу

20:46 Зеленський назвав, коли представлять внутрішній План стійкості

20:23 Погані новини для Грузії — Довбик повернувся до тренувань

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

20:21 У ЗСУ заявили, що на фронті здебільшого жителі сіл і малих міст

20:03 Подоляк пояснив, що допоможе Україні краще, ніж ядерна зброя

20:00 Як повернутися після СЗЧ і дезертирства без ув'язнення

19:27 На суді Тищенко назвав суддю кумом та попросив відвід

19:26 Експертка пояснила чутки про підвищення тарифів на електроенергію

21:30 Офіцер відмовився від служби через хвору дитину — вирок суду

21:10 Син Віталія Кличка отримав дебютний виклик у збірну України

21:06 Ексначальника СБУ Харківщини Дудіна випустили під заставу

20:46 Зеленський назвав, коли представлять внутрішній План стійкості

20:23 Погані новини для Грузії — Довбик повернувся до тренувань

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

20:21 У ЗСУ заявили, що на фронті здебільшого жителі сіл і малих міст

20:03 Подоляк пояснив, що допоможе Україні краще, ніж ядерна зброя

20:00 Як повернутися після СЗЧ і дезертирства без ув'язнення

19:27 На суді Тищенко назвав суддю кумом та попросив відвід

19:26 Експертка пояснила чутки про підвищення тарифів на електроенергію

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

14 листопада 2024

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд