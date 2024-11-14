СОЧ и дезертирство — как вернуться и остаться на свободе

Военные. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Парламент принял 20 августа закон о декриминализации самовольного ухода из части и дезертирства. В частности, это позволяет некоторым военным избежать наказания за такой поступок.

В каких условиях бойца могут освободить от ответственности за СОЧ и дезертирство, читайте дальше на сайте Новини.LIVE

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В каком случае военного не накажут за СОЧ и дезертирство

Правительство внесло изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Согласно им, возникла возможность закрытия судом уголовного производства и освобождения подозреваемого или обвиняемого от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство.

Это касается исключительно тех военнослужащих, которые впервые на время действия военного положения самовольно покинули часть или дезертировали, однако при этом хотят вернуться на службу.

Как вернуться на службу в армию после СОЧ и дезертирства

Следует письменно обратиться к следователю, прокурору или суду с ходатайством о намерении вернуться на службу.

Отметим, что статья 401 Уголовного кодекса указывает, что на службу военные вправе вернуться как в предыдущую часть, так и в другую. В частности, если военный решился самовольно покинуть часть из-за нежелания проходить службу в определенном подразделении, он будет иметь право попасть в другое.

Кроме того, потребуется письменное согласие от командира воинской части на продолжение прохождения военной службы, которое в дальнейшем должен получить прокурор или суд. Это обязательно, ведь без него освобождение от ответственности будет невозможно.

Важно! Если это все происходит на этапе досудебного расследования, прокурор должен подать ходатайство в суд и не проводить расследование в полном объеме.

Что делать дальше, если суд освободил от ответственности за СОЧ

Когда суд решил закрыть уголовное производство и освободить военного от ответственности, он получает трое суток, чтобы прибыть в воинскую часть или на место службы. Вместе с тем воинская часть обязана восстановить военнослужащего на службу.

Военнослужащему продолжают действие контракта или прохождения службы, а также возобновляют выплату или выдачу денежного, продовольственного, вещевого обеспечения со дня прибытия в часть. Также ему возобновляются льготы и социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Военные, которые вернулись на службу после случая СОЧ или дезертирства, не могут получать выплаты недополученного денежного, а также осуществления недополученного продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. Речь идет о периоде, когда сведения о СОЧ или дезертирстве были уже внесены в Единый реестр досудебных расследований и до дня его продления.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал появление облегченного способа для военных перевестись в другую воинскую часть через приложение "Армия+".

Также отметим, что военные, которые были зачислены в распоряжение командира, имеют право на денежное обеспечение.